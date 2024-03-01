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Новоизбранный президент Аргентины передал Украине два военных вертолета, – СМИ

21:36, 1 марта 2024
Аргентина передала Украине два вертолета Ми-171Е, которые ранее закупила у россии.
Новоизбранный президент Аргентины передал Украине два военных вертолета, – СМИ
Источник фото: gettyimages
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Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей поддержал Украину, передав Вооруженным силам страны два военных вертолета, сообщает Financial Times.

По данным издания, Милей предпочитает укреплять связи со странами, отстаивающими свободу, среди которых Соединенные Штаты, Израиль (который он посетил ранее в этом месяце), а также Украина. Аргентинский лидер решил поддержать Украину, подарив два военных вертолета, которые были произведены в россии.

Хотя Financial Times не уточняет модель переданных вертолетов, стоит отметить, что ранее были упоминания о возможности передачи Украине двух многоцелевых вертолетов Ми-171Е, которые были приобретены Аргентиной у россии в конце прошлого года.

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