Новообраний президент Аргентини передав Україні два військові вертольоти, – ЗМІ

Аргентина передала Україні два гелікоптери Мі-171Е, які раніше закупила у росії.

Джерело фото: gettyimages

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей підтримав Україну, передавши Збройним силам країни два військові вертольоти, повідомляє Financial Times.

За даними видання, Мілей надає перевагу зміцненню зв'язків із країнами, що відстоюють свободу, серед яких Сполучені Штати, Ізраїль (який він відвідав раніше цього місяця), а також Україна. Аргентинський лідер вирішив підтримати Україну, подарувавши два військові вертольоти, які були вироблені в росії.

Хоча Financial Times не уточнює модель переданих вертольотів, варто зазначити, що раніше були згадки про можливість передачі Україні двох багатоцільових вертольотів Мі-171Е, які були придбані Аргентиною у росії наприкінці минулого року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.