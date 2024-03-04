Вже десять кандидатів на посади суддів місцевих судів отримали відмови від ВККС: чому так сталося

Кандидати з числа учасників добору на посади суддів 2017 року опинилися у полоні своїх життєвих проблем.

Джерело фото: ВККС. Засідання колегії № 2

Вища кваліфікаційна комісія суддів станом на 4 березня відмовила у наданні рекомендацій вже 10 кандидатам на посади суддів місцевих судів з числа учасників «другої групи» добору 2017 року.

Хоча рішення Комісії ще не оприлюднені, втім, зі змісту співбесід колегій ВККС з кандидатами, можна припустити, що саме стало підставами для відмови у наданні рекомендацій.

У певній мірі можна припустити, що відмова у наданні рекомендацій стала наслідком дій та вчинків кандидатів у певні моменти їх життя.

Так, до кандидатів виникли питання у зв’язку з їх способом життя, постановкою на військовий облік, дещо дивними уявленнями про майбутнє судоустрою, окремими сумнівними вчинками і навіть висновком психолога.

Кандидат № 1

15 лютого відмову в отриманні рекомендації від колегії ВККС № 4 отримала кандидат на посаду судді Сквирського райсуду Київської області Ольга Жога.

Судячи з всього, колегію не переконала життєва позиція кандидатки, яка вже тривалий час ніде не працює. У своєму житті кандидат двічі пробувала себе на посаді прокурора, в приватній юридичній сфері, однак надовго ніде на затримувалася. Члени колегії, як здалося ззовні, так і не змогли зрозуміти, як юрист, який вважає себе фаховим, може взагалі не працювати кілька років поспіль, але при цьому претендувати на посаду судді.

Кандидат № 2

А вже 22 лютого під час співбесіди з колегією № 2 невдача спіткала адвоката Андрія Солодовникова. Адвокат планував стати суддею Баглійського районного суду міста Дніпродзержинська.

У кандидата виявилася низка проблем – відсутність роботи, заборгованість за комунальні послуги, проблема з військовим обліком.

«Я офіцер запасу, але спеціалізація у мене – служба в тилу. Мені запропонували перевчитися на артилериста, але я відмовився від цієї пропозиції», - повідомив колегії кандидат.

Щодо заборгованості за комунальні послуги (водопостачання), Андрій Солодовников розповів, що борг сформувався ще за попереднього власника нерухомості. Відтак, адвокат борг не визнає і сплачувати його не планує. Як у подальшому планується вирішити ситуацію з боргом, вичерпної відповіді Андрій Солодовников не надав.

Також у колегії виникли питання і до здатності адвоката взагалі здійснювати правосуддя у звичайному районному суді.

За час своєї юридичної кар’єри Андрій Солодовников мав справу з банківськими спорами, кредитними справами, працював юристом в Адміністрації морських портів України. Разом з тим, він фактично не мав досвіду участі у кримінальному процесі.

Також не переконали колегію і відповіді кандидата на «ситуативні запитання», наприклад, як він буде діяти, коли зіткнеться з тиском на нього як на суддю під час здійснення правосуддя.

Засідання колегії №4

Кандидат № 3

В той же самий день, але вже під час співбесіди з колегією № 1, невдачею закінчилась спроба стати суддею Біляївського районного суду Одеської області для начальника відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин Херсонської обласної прокуратури Костянтина Кубатка.

З 2014 по 2020 роки Костянтин Кубатко працював на посаді заступника прокурора Херсонської області. У 2022 році кандидат брав участь у конкурсі на посаду члена ВККС.

До кандидата також виникла низка запитань. Під час вторгнення РФ на територію Херсонської області у лютому 2022 року, прокурор опинився на окупованій території. На контрольовану українською владою територію він виїхав 16 квітня 2022 року.

У 2023 році Костянтин Кубатко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему формування та функціонування суддівського корпусу України.

Однак члени колегії звернули увагу на дещо дивні пропозиції, які були викладені у дисертації прокурора.

Так, в дисертації було зазначено, що співбесіди з кандидатами на посади суддів мають проводитися без попереднього розподілу – тобто члени ВККС повинні дізнаватися про те, з ким вони будуть проводити співбесіду лише напередодні співбесіди. До того ж, на думку кандидата, до співбесід можна залучати штучний інтелект, який буде неупередженим до кандидатів.

«Як ви це бачите на практиці?», - поцікавилися у кандидата члени ВККС.

«Це я писав тоді, коли ВККС не мала повноважного складу, а зараз вже співбесіди проходять об’єктивно», - ухилився від прямої відповіді Костянтин Кубатко.

Також в дисертації прокурор запропонував обирати суддів апеляційних судів, після спливу 5-річного строку повноважень, голосами мешканців місцевих громад.

Особливо членів колегії зацікавило, як прокурор розміщував свої публікації у фахових юридичних виданнях та скільки це йому коштувало.

Костянтин Кубатко розповів, що для розміщення публікацій звернувся до посередника, який у подальшому розміщував їх у фахових виданнях, але щодо вартості розміщення публікацій зазначив, що не пам’ятає скільки це йому коштувало.

Кандидат № 4

Також 22 лютого невдачею завершилася співбесіда з колегією № 1 для Вікторії Павлової, яка хотіла отримати посаду судді Київського районного суду міста Харкова.

Кандидатка працює помічником судді Другого апеляційного адміністративного суду.

Члени колегії звернули увагу, що у кандидатки є велика кредитна заборгованість – близько 600 тисяч гривень, яку Вікторія Павлова, разом з процентами, буде сплачувати ще тривалий час. Борг виник через кредит у валюті, який кандидат взяла ще у 2007 році.

Разом з тим, у 2021 році Вікторія Павлова придбала автомобіль HONDA HR-V 2015 року випуску майже за 302 тис. гривень.

Як кандидату вдалося, при наявності досить великого боргу, придбати не самий дешевий автомобіль, помічник судді чітко розповісти не змогла.

Втім, найбільше питань у членів колегії виникло до двох життєвих ситуацій, в яких опинилися Вікторія Павлова.

Справа в тому, що з 2011 по 2017 роки кандидатка перебувала у фіктивному шлюбі (визнаний таким судом). Відповідний шлюб був розірваний по ініціативі «чоловіка» через судовий процес.

Фіктивний шлюб, за словами Вікторії Павлової, був потрібен для поїздок за кордон – була необхідність в отриманні візи.

«Нічого негативного в цьому не бачу. Негативних наслідків для інтересів суспільства не було. Це був звичайний фіктивний правочин. Так склалися життєві обставини», - розповіла кандидатка.

А 19 жовтня 2015 року Вікторія Павлова знов опинилася у не зовсім приємній ситуації – у харківському супермаркеті «Клас» її затримали працівники охорони, які звинуватили кандидатку в крадіжці пакетиків з сахарною пудрою загальною вартістю 10 гривень. Поліцейські тоді склали щодо Вікторії Павлової протокол за ст. 51 (дрібне викрадення чужого майна) Кодексу про адміністративні правопорушення.

У травні 2016 року Дзержинський райсуд міста Харкова закрив справу про адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строку притягнення до відповідальності (3 місяці). Разом з тим, суд у своєму рішенні зазначив, що «вина правопорушника підтверджується матеріалами справи».

Вікторія Павлова повідомила колегії ВККС, що у 2015 році сталося непорозуміння – після медичної процедури вона не зовсім добре себе почувала і просто була неуважною при розрахунку на касі магазину. Про рішення суду кандидатка, за її словами, не знала взагалі, оскільки про судове засідання її ніхто не повідомляв.

Засідання колегії №1

Кандидат № 5

27 лютого від колегії ВККС № 3 відмову у наданні рекомендації отримала адвокат Надія Самборська, яка прагнула посісти посаду судді Теплодарського міського суду Одеської області.

Претензії до кандидатки виникли у зв’язку з купівлею і подальшим продажем квартири у центрі Одеси.

За словами кандидатки, квартиру в аварійному, старому будинку, в якому не було навіть опалення, вона придбала у 2015 році за $6 тис. У подальшому Надія Самборська досить швидко продала квартиру через неможливість нормальної експлуатації квартири та потребу у грошах.

Однак члени колегії ВККС, дослідивши вартість квартир в кварталі Одеси, де адвокат володіла нерухомістю, дійшли висновку, що навіть квартири в аварійних будинках в центрі Одеси коштують значно більше $6 тис.

Також члени колегії звернули увагу, що за підсумками психологічного тестування кандидатки, психолог зазначила, що Надія Самборська «намагається представити себе краще, ніж є насправді».

Тобто, або кандидатка надавала під час психологічного тестування неправдиві відповіді, або вона цілеспрямовано готувалася до психологічного тестування, щоб отримати кращий результат.

Кандидат № 6

В той же день відмову у наданні рекомендації від колегії № 1 отримав адвокат В’ячеслав Ковалишкін. Він претендував на посаду судді Кременчуцького районного суду Полтавської області.

Члени колегії звернули увагу, що наприкінці 2023 року у кандидата зникло право на відстрочку від військової служби. Разом з тим, станом на лютий 2024 року адвокат не встав на військовий облік, хоча є військовозобов’язаним.

Крім того, кандидат допустив низку помилок при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«Я дуже незадоволений таким рішенням. А які у вас були мотиви?», - поцікався кандидат у колегії ВККС після оголошення рішення про відмову у наданні рекомендації

«Ми розуміємо вас. Все прочитаєте у рішенні», - відповіли члени ВККС.

Кандидат № 7

28 лютого колегія ВККС № 2 відмовила у наданні рекомендації представнику наукової спільноти.

Доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія» Катерина Мудрицька претендувала на посаду судді Талалаївського районного суду Чернігівської області.

У минулому кандидатка мала досвід роботи в суді, оскільки працювала на посаді помічника судді в Київському апеляційному господарському суді та в Солом’янському райсуді міста Києва.

Однак до Катерини Мудрицької у членів колегії виникла досить велика кількість питань.

Так, виявилося, що кандидатка у грудні подала документи також і для участі у конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

У зв’язку з цим, ймовірно, члени колегії дійшли висновку, що кандидатка в реальності не зовсім бажає їхати з Києва в Чернігівську область, а справжня її мета – саме посада судді апеляційного суду.

Також члени ВККС звернули увагу, що сфера професійних та наукових інтересів Катерини Мудрицької є досить далекою від специфіки справ, які розглядає звичайний районний суд.

Катерина Мудрицька спеціалізується на питаннях захисту прав інтелектуальної власності, проблемах господарського права та господарського процесуального права.

Особливо членів ВККС здивувало те, що коли у 2009-2016 роках Катерина Мудрицька була держслужбовцем, вона не призупинила дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Таким чином, кандидатка знаходилася під дією двох присяг одночасно, що є сумісництвом. Чому так сталося, кандидатка чітко пояснити не змогла.

Крім того, до кандидатки виникли питання у зв’язку з реальною вартістю одного з двох її автомобілів.

Наприкінці співбесіди Катерина Мудрицька також повідомила, що в неї склалися неприязні відносини із суддею Печерського райсуду міста Києва В’ячеславом Підпалим, а також розповіла, що, на її думку, діючий суддя, у разі незгоди з рішенням у справі, де він особисто є позивачем, може публічно критично коментувати рішення іншого судді.

«Без гріха тільки новонароджені діти» - зазначила наостанок Катерина Мудрицька.

Засідання колегії № 3

Кандидат № 8

В той же день відмову від колегії ВККС № 2 отримала керівник апарату Черкаського районного суду Черкаської області Софія Кваша.

Кандидатка намагалася стати суддею Господарського суду Черкаської області.

До кандидатки виникла досить велика кількість запитань щодо коректності заповнення нею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В певних нюансах декларації кандидатки, схоже, члени ВККС так і не змогли розібратися, заплутавшись у суперечливих відповідях Софії Кваши.

Особливу увагу викликали факти придбання чоловіком кандидатки трьох, вже не нових автомобілів, за ціною, яка членам колегії здалася дивною.

Так, автомобіль Volkswagen Transporter, який за словами кандидатки перебував в аварійному стані, був придбаний за 40 тис. гривень, автомобіль Lanos – за 45 тис. гривень, а автомобіль Volkswagen Tiguan із США – за 152 тис. гривень. Членам колегії ВККС здалося, що ціна на зазначені автомобілі, навіть враховуючи їх стан, дещо не відповідала їх ринкової вартості.

При цьому відповідних договорів купівлі автомобілів Софія Кваша членам Комісії не надала.

Остаточно кандидатка розгубилася після того, як під час обговорення її майнових питань, виникло питання щодо умов використання майна.

«Це у вас емфітевзис?», - спитав у кандидатки заступник голови ВККС Руслан Сидорович.

Втім, Софія Кваша зізналася, що не знає, що таке «емфітевзис», але пообіцяла вивчити значення цього слова.

Зазначимо, що станом на 4 березня вдало пройшли співбесіди і отримали відповідні рекомендації від ВККС вже 251 кандидат з 434.

Разом з тим, були відкладені або оголошені перерви у співбесідах, ще з 57 кандидатами.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» у лютому також розповідала, чому колегії ВККС відмовили у наданні рекомендацій для призначення на посади суддів двом адвокатам – Сергію Васинчуку та Єлизаветі Лук’яненко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.