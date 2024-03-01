росія намагається зірвати мобілізацію в Україні роликами про хапання працівниками ТЦК на вулицях чоловіків, – The Times

Російські «тролі» розповсюджують відео «викрадення» чоловіків працівниками ТЦК в Україні.

Джерело фото: life.karpat.in.ua

В інтернеті розповсюджуються відео, які показують, як українців хапають на вулицях для мобілізації. Видання The Times розбиралося в цих інцидентах і, посилаючись на коментарі СБУ, повідомляє, що це лише поодинокі інциденти. За словами джерела, масштаб цього явища штучно перебільшують російські «тролі», яким поставлено завдання створити враження, ніби така ситуація масово відбувається по всій Україні.

Голова Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у своєму інтерв'ю виданню The Times зазначив, що російські агенти щотижня публікують до 166 мільйонів постів із дезінформацією через фейкові акаунти в соціальних мережах. Ці публікації спрямовані на підрив рішучості українців продовжувати боротьбу. Данілов також зазначив, що серед мішеней російської дезінформації є жіночі групи в соцмережах по всій країні.

«(Вони – рнд.) безпосередньо цитували російську пропаганду із соціальних мереж», – сказало джерело виданню, наводячи приклад того, як на плакаті було написано «мобілізація незаконна, тому що Україна не оголосила війну росії».

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