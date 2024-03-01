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  1. В Україні

Уряд схвалив законопроєкт про Державний аграрний реєстр

20:21, 1 березня 2024
Законопроєкт про Державний аграрний реєстр спрямований на поліпшення контролю в аграрному секторі.
Уряд схвалив законопроєкт про Державний аграрний реєстр
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У п'ятницю, 1 березня, під час засідання Кабінет Міністрів України схвалив проекту Закону «Про Державний аграрний реєстр», що передбачає важливі новації у сфері аграрного регулювання.

Законопроєкт спрямований на:

  • Визначення правового статусу та джерел фінансування Державного аграрного реєстру.
  • Установлення держателя, адміністратора та технічного адміністратора реєстру.
  • Оприлюднення об'єктів та видів реєстрової інформації, що буде опрацьовуватися.
  • Надання повноважень центральному органу виконавчої влади у сферах агрополітики.
  • Визначення прав та обов'язків користувачів реєстру.
  • Регулювання функціонування реєстру в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Закон має за мету поліпшити контроль та управління аграрним сектором, забезпечити прозорість та ефективність державного аграрного регулювання.

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