Правительство одобрило законопроект о Государственном аграрном реестре

В пятницу, 1 марта, во время заседания Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона "О Государственном аграрном реестре", предусматривающий важные новации в сфере аграрного регулирования.
Законопроект направлен на:
- Определение правового статуса и источников финансирования Государственного аграрного реестра.
- Установление держателя, администратора и технического администратора реестра.
- Обнародование объектов и видов реестровой информации, которая будет обрабатываться.
- Предоставление полномочий центральному органу исполнительной власти в сферах агрополитики.
- Определение прав и обязанностей пользователей реестра.
- Регулирование функционирования реестра в условиях чрезвычайного или военного положения.
Закон имеет целью улучшить контроль и управление аграрным сектором, обеспечить прозрачность и эффективность государственного аграрного регулирования.
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