Как облагаются ежегодные взносы адвокатских объединений за адвокатов: объяснение

Ежегодные взносы адвокатским объединением включают их в общий годовой налогооблагаемый доход адвокатов, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Адвокатское объединение, как и многие другие профессиональные ассоциации, регулярно платит ежегодные взносы от адвокатов, которые входят в состав этой организации. Однако, согласно налоговому законодательству, эти взносы имеют свои налоговые последствия.

Согласно позиции Государственной налоговой службы, уплата адвокатским объединением ежегодных взносов за адвокатов считается частью общего годового налогооблагаемого дохода адвокатов. Такой доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором согласно стандартным правилам.

Даже если эти взносы не являются доходом в форме заработной платы или вознаграждения, они не учитываются при начислении единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Налоговый кодекс Украины не предусматривает отдельных правил для корректировки финансового результата адвокатских объединений, являющихся плательщиками налога на прибыль предприятий, по операциям по уплате ежегодных взносов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления. Такие операции учитываются при исчислении финансового результата до налогообложения и соответственно объекта обложения налогом на прибыль предприятий согласно бухгалтерским правилам.

Более подробную информацию можно найти в письме Государственной налоговой службы от 12 января 2024 года №202/ІПК/99-00-24-03-03.

Ниже можно ознакомиться с полным текстом ИНК:

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