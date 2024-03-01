Як оподатковуються щорічні внески адвокатських об'єднань за адвокатів: пояснення

Щорічні внески адвокатським об'єднанням включають їх у загальний річний оподатковуваний дохід адвокатів, підлягаючи оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Адвокатське об’єднання, як і багато інших професійних асоціацій, регулярно сплачує щорічні внески від адвокатів, які входять до складу цієї організації. Однак, згідно з податковим законодавством, ці внески мають свої податкові наслідки.

Згідно з позицією Державної податкової служби, сплата адвокатським об’єднанням щорічних внесків за адвокатів вважається частиною загального річного оподатковуваного доходу адвокатів. Такий дохід підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором згідно зі стандартними правилами.

Навіть якщо ці внески не є доходом у формі заробітної плати або винагороди, вони не враховуються при нарахуванні єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Податковий кодекс України не передбачає окремих правил для коригування фінансового результату адвокатських об'єднань, які є платниками податку на прибуток підприємств, за операціями зі сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Такі операції враховуються при обчисленні фінансового результату до оподаткування та відповідно об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств згідно з бухгалтерськими правилами.

Більш детальну інформацію можна знайти в листі Державної податкової служби від 12 січня 2024 року №202/ІПК/99-00-24-03-03.

Нижче можна ознайомитися із повним текстом ІПК:

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