Уряд змінив Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Також внесені зміни до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу.

На засіданні Кабміну 1 березня внесені зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Так, доповнено відповідним протоколом проведеної нотаріусом перевірки набувача перелік документів, які подаються для державної реєстрації права власності у звʼязку з передачею у власність:

юридичним особам земельної ділянки с/г призначення як внеску (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо);

фізичним та юридичним особам земельної ділянки с/г призначення у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи.

Окрім того, внесені зміни до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення (с/г) вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України. А саме, врегульовано випадки, за яких нотаріусом має проводитися перевірка набувача земельної ділянки с/г призначення у разі звернення до нього за вчиненням нотаріальної дії, внаслідок якої набувається право власності на земельні ділянки с/г призначення юридичними особами, зокрема, у звʼязку з передачею у власність юридичним особам земельної ділянки с/г призначення як внеску (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо).

Передбачено, що нотаріус має проводити перевірку набувача земельної ділянки с/г призначення при зверненні до нього за засвідченням справжності підпису на акті приймання-передачі або іншому документі, що підтверджує факт передачі земельної ділянки с/г призначення.

Крім того, внесені зміни до постанови КМУ від 31.05.2012 N 476 «Про затвердження Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» з метою приведення її у відповідність до норм підпункту 266.7.4 пункту 266.7 статті 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

Викладено Порядок подання відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у новій редакції.

Виключено норми щодо порядку подання органами ДМС до контролюючих органів відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи, необхідних контролюючим органам для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Надаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі.

Автор: Наталя Мамченко

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