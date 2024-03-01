Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі

Також доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні або фортифікаційні споруди.

Кабмін схвалив законопроект щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні правопорушення

Передбачається також внесення змін до КПК, якими встановлюється обовʼязок судів надсилати копії судових рішень у справі про корупційне кримінальне правопорушення.

Чи може штучний інтелект замінити суддю – у Верховному Суді обговорили імплементацію Висновку КРЄС щодо ШІ в судочинстві

Представник від України у КРЄС, суддя КСУ Віктор Городовенко розповів, які «червоні лінії» окреслив Висновок КРЄС стосовно штучного інтелекту у судочинстві.

В 2023 році відсоток розгляду справ – 98,9%: Запорізький окружний адміністративний суд забезпечив захист прав громадян, незважаючи на всі перепони

Незважаючи на всі перепони, Запорізький окружний адміністративний суд протягом 2023 року гідно виконував фундаментальне завдання, яке полягає у справедливому, неупередженому та своєчасному вирішенню спорів у сфері публічно-правових відносин.

Уряд затвердив Порядок ведення переліку гаманців з цифровою ідентифікацією

У 2021 році Європейська комісія запропонувала доповнити Регламент eiDAS вимогою для кожної з країн ЄС розробити цифровий гаманець ідентифікації.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі

19:31, 1 березня 2024
Також доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні або фортифікаційні споруди.
Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін на засіданні 1 березня вніс зміни до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою КМУ від 3 березня 2004 року №220.

Зокрема, у Типовому договорі оренди землі передбачено, що у разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) державної власності акціонерному товариству, товариству з обмеженою відповідальністю, 100% акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення такого державного підприємства і є його правонаступником, строк дії договору оренди землі становить 50 років.

Розмір орендної плати в такому випадку становитиме не менш як 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки або не менш як 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АРК або області, якщо нормативну грошову оцінку земельної ділянки не проведено.

У Порядку консервації земель доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні та/або фортифікаційні споруди.

Урядом внесені зміни до постанови КМУ від 22.09.2021 №1013 «Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» та до Порядку консервації земель, затвердженого постановою КМУ від 19.01.2022 №35, з метою приведення їх у відповідність до вимог Земельного кодексу України, законів «Про охорону земель» та «Про оренду землі» з урахуванням змін, внесених Законом від 11.04.2023 N 3050-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» та Законом від 27.07.2023 №3272-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності».

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео