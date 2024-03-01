Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі

Також доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні або фортифікаційні споруди.

Кабмін на засіданні 1 березня вніс зміни до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою КМУ від 3 березня 2004 року №220.

Зокрема, у Типовому договорі оренди землі передбачено, що у разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) державної власності акціонерному товариству, товариству з обмеженою відповідальністю, 100% акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення такого державного підприємства і є його правонаступником, строк дії договору оренди землі становить 50 років.

Розмір орендної плати в такому випадку становитиме не менш як 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки або не менш як 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АРК або області, якщо нормативну грошову оцінку земельної ділянки не проведено.

У Порядку консервації земель доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні та/або фортифікаційні споруди.

Урядом внесені зміни до постанови КМУ від 22.09.2021 №1013 «Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» та до Порядку консервації земель, затвердженого постановою КМУ від 19.01.2022 №35, з метою приведення їх у відповідність до вимог Земельного кодексу України, законів «Про охорону земель» та «Про оренду землі» з урахуванням змін, внесених Законом від 11.04.2023 N 3050-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» та Законом від 27.07.2023 №3272-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності».

Автор: Наталя Мамченко

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