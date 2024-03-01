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Кабмін схвалив законопроект щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні правопорушення

19:24, 1 березня 2024
Передбачається також внесення змін до КПК, якими встановлюється обовʼязок судів надсилати копії судових рішень у справі про корупційне кримінальне правопорушення.
Кабмін схвалив законопроект щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні правопорушення
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Уряд на своєму засіданні 1 березня схвалив проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення новою частиною, яка передбачає, що у протоколі про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією, зазначається також офіційна електронна адреса органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, в якому (якій) працює (проходить службу) особа, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Передбачається також внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, якими встановлюється обовʼязок судів надсилати копії судових рішень у справі про корупційне кримінальне правопорушення або кримінальне правопорушення, повʼязане з корупцією, керівнику органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, в якому (якій) працює (проходить службу) особа, стосовно якої таке судове рішення було ухвалено, для вирішення питання про притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

У разі, якщо керівник не уповноважений порушувати (розпочинати, відкривати) дисциплінарне провадження щодо такої особи, копія судового рішення надсилається органу чи посадовій особі, до компетенції якого (якої) віднесено відповідні повноваження.

Автор: Наталя Мамченко 

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