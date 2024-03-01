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Кабмин одобрил законопроект о направлении копий судебных решений по делам о коррупционных правонарушениях

19:24, 1 марта 2024
Предусматривается также внесение изменений в УПК, которыми устанавливается обязанность судов посылать копии судебных решений по делу о коррупционном уголовном правонарушении.
Кабмин одобрил законопроект о направлении копий судебных решений по делам о коррупционных правонарушениях
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Правительство на своем заседании 1 марта одобрило проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный процессуальный кодекс Украины о направлении копий судебных решений по делам о коррупционных и связанных с коррупцией правонарушениях.

Законопроектом предлагается дополнить статью 256 Кодекса Украины об административных правонарушениях новой частью, которая предусматривает, что в протоколе об административном правонарушении, связанном с коррупцией, указывается также официальный электронный адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, в которой (которой ) работает (проходит службу) лицо, которое привлекается к административной ответственности.

Предусматривается также внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми устанавливается обязанность судов направлять копии судебных решений по делу о коррупционном уголовном правонарушении или уголовном правонарушении, связанном с коррупцией, руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, в котором ( которой) работает (проходит службу) лицо, в отношении которого такое судебное решение было принято, для решения вопроса о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

В случае, если руководитель не уполномочен возбуждать (начать, открывать) дисциплинарное производство в отношении такого лица, копия судебного решения направляется органу или должностному лицу, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия.

Автор: Наталя Мамченко 

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