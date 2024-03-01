Правительство поддержало законопроект об изменениях в закон о военном положении для восстановления госорганов в Крыму

Правительство поддержало законопроект о восстановлении государственной власти во временно оккупированном Крыму.

В пятницу, 1 марта, во время заседания Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, который вносит изменения в Закон Украины "О правовом режиме военного положения". Эти изменения предусматривают создание правовых условий для восстановления работы государственных органов и органов местного самоуправления на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Об этом пишет Правительственный портал.

Соответствующий законодательный инициатива была разработана Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с представителями Офиса Президента Украины, Представительства Президента в АР Крым, Министерства инфраструктуры и Национального агентства по вопросам государственной службы.

В случае одобрения закона парламентом будет создана возможность во время действия военного положения создать Военную администрацию АРК и военные администрации населенных пунктов и определить порядок назначения в них должностных лиц.

Законопроект также предусматривает установление даты прекращения полномочий органов местного самоуправления, их должностных лиц и государственных служащих государственных органов, которые не были перемещены с временно оккупированной территории АР Крым с 27 февраля 2014 года.

Принятие проекта Закона создаст условия для полноценной интеграции Крыма в систему публичного управления Украины после деоккупации полуострова.

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