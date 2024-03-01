Полиция расследует махинации с завышением цен на ремонт Дегтяревского моста в Киеве

Полиция Киева начала уголовное производство по факту хищения госсредств на ремонте Дегтяревского путепровода.

Источник фото: Depo.ua

В связи с возможными фактами хищения государственных средств на ремонте Дегтяревского моста в Киеве, полиция начала уголовное производство. Столичная полиция сообщила, что работники "Киевавтодора" во время восстановления моста закупали стройматериалы по завышенным ценам, что привело к присвоению сотен тысяч гривен из местного бюджета.

Сотрудники управления стратегических расследований полиции города Киева и прокуратуры города наряду со следственными группами начали расследование этого дела. Предварительно установлено, что с представителями подрядного частного предприятия была налажена схема хищения средств на ремонт дорог в городе. По итогам расследования выявлено, что некоторые стройматериалы были закуплены по завышенным ценам.

Правоохранители внесли сведения об этом случае в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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