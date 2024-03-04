Из КоАП исключат ответственность за недобросовестную конкуренцию и злоупотребление монопольным положением, но усилят – за противодействие АМКУ

Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект, излагающий в новой редакции состав ответственности за создание препятствий работникам АМКУ и его территориальных отделений в проведении проверок, осмотре, изъятии имущества, документов, предметов или других носителей информации.

Ответственность за нарушение порядка представления информации и исполнения решений, неявку по вызову, создание препятствий работникам Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений в проведении проверок, осмотра, изъятии имущества, документов, предметов или других носителей информации будет урегулирована по-новому. Соответствующие изменения в статью 166-4 КУоАП предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции №5432, зарегистрированный еще в апреле 2021 года. Авторами законопроекта выступают народные депутаты Роксолана Пидласа, Дмитрий Наталуха и другие. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности 1 марта сообщил, что рекомендует Верховной Раде рассмотреть его на ближайшей пленарной неделе.

В частности, создание препятствий работникам Антимонопольного комитета Украины, его территориальных отделений в проведении проверок, а также в проведении досмотра, изъятия имущества, предметов, документов или других носителей информации должностными лицами органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля – будет влечь наложение штрафа от 34 тыс. до 170 тыс. грн

Если эти действия совершены лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же правонарушение – штраф может достигать 255 тыс. грн.

Авторы указывают цель усовершенствования регулирования административной ответственности должностных лиц и других работников субъектов хозяйствования, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Необходимость принятия законопроекта обосновывается тем, что объективная сторона нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и соответствующих административных правонарушений частично не совпадает.

С целью исправления указанной выше правовой коллизии соответствующими положениями законопроекта предлагается внести изменения в КУоАП:

1) упразднить предусмотренную административную ответственность за нарушения в сфере экономической конкуренции: недобросовестная конкуренция (статья 164-3 КУоАП); злоупотребление монопольным положением на рынке (статья 166-1 КУоАП); неправомерные соглашения между предпринимателями (статья 166-2 КУоАП); дискриминация предпринимателей органами власти и управления (статья 166-3 КУоАП);

2) усилить административную ответственность за: неподачу информации или представление информации в неполном объеме АМКУ, его территориальному отделению в установленные сроки или предоставление недостоверной информации; неисполнение решений, предварительных решений органов АМКУ, или их исполнение не в полном объеме;

3) ввести административную ответственность за создание препятствий работникам АМКУ, его территориальных отделений в проведении проверок, а также в проведении ими осмотра, изъятия имущества, предметов, документов или других носителей информации законодательно определенными лицами; неявку по вызову для предоставления объяснений, касающихся рассмотрения дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и т.п.

Автор: Наталя Мамченко

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