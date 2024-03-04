Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вже десять кандидатів на посади суддів місцевих судів отримали відмови від ВККС: чому так сталося

Кандидати з числа учасників добору на посади суддів 2017 року опинилися у полоні своїх життєвих проблем.

З КУпАП виключать відповідальність за недобросовісну конкуренцію і зловживання монопольним становищем, але посилять – за протидію АМКУ

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект, який викладає у новій редакції склад відповідальності за створення перешкод працівникам АМКУ та його територіальних відділень у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації.

ЄСІТС чекає функціональний аудит, під час якого будуть збирати думки адвокатів для оновлення концепції електронного суду, - Денис Маслов

Стало відомо, коли оновлять автоматизоване діловодство судів.

Судовий розгляд кримінальних справ у випадку заміни судді пропонується продовжувати, а не починати спочатку

Як вказують депутати, ці зміни до КПК пропонуються в рамках проекту Комплексного стратегічного плану, над яким працювали представники Консультативної місії Європейського Союзу, Посольства США, IDLO.

Верховний Суд відмовив адвокату у стягненні витрат на правову допомогу через зловживання правами

Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката про стягнення витрат на професійну правничу допомогу, зокрема з огляду на зловживання процесуальними правами.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

З КУпАП виключать відповідальність за недобросовісну конкуренцію і зловживання монопольним становищем, але посилять – за протидію АМКУ

07:45, 4 березня 2024
Верховна Рада незабаром розгляне законопроект, який викладає у новій редакції склад відповідальності за створення перешкод працівникам АМКУ та його територіальних відділень у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації.
З КУпАП виключать відповідальність за недобросовісну конкуренцію і зловживання монопольним становищем, але посилять – за протидію АМКУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відповідальність за порушення порядку подання інформації та виконання рішень, неявку на виклик, створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації буде врегульована по-новому. Відповідні зміни до статті 166-4 КУпАП передбачає законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції №5432, який був зареєстрований ще у квітні 2021 року. Авторами законопроекту виступають народні депутати Роксолана Підласа, Дмитро Наталуха та інші. Комітет з питань правоохоронної діяльності 1 березня повідомив, що рекомендує Верховній Раді розглянути його на найближчому пленарному тижні.

Зокрема, за створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень у проведенні перевірок, а також у проведенні огляду, вилученні майна, предметів, документів чи інших носіїв інформації посадовими особами органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю – буде тягнути за собою накладення штрафу від 34 тис. до 170 тис. грн  

Якщо ці дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення – то штраф може сягати 255 тис. грн.

Автори вказують метою удосконалення регулювання адміністративної відповідальності посадових осіб та інших працівників суб’єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується тим, що об’єктивна сторона порушень законодавства про захист економічної конкуренції та відповідних адміністративних правопорушень частково не збігається.

З метою виправлення зазначеної вище правової колізії відповідними положеннями законопроекту пропонується внести зміни до КУпАП якими:

1) скасувати передбачену адміністративну відповідальність за порушення у сфері економічної конкуренції: недобросовісна конкуренція (стаття 164-3 КУпАП); зловживання монопольним становищем на ринку (стаття 166-1 КУпАП); неправомірні угоди між підприємцями (стаття 166-2 КУпАП); дискримінація підприємців органами влади і управління (стаття 166-3 КУпАП);

2) посилити адміністративну відповідальність за: неподання інформації або подання інформації в неповному обсязі АМКУ, його територіальному відділенню у встановлені строки або подання недостовірної інформації; невиконання рішень, попередніх рішень органів АМКУ, чи їх виконання не в повному обсязі;

3) запровадити адміністративну відповідальність за: створення перешкод працівникам АМКУ, його територіальних відділень у проведенні перевірок, а також у проведенні ними огляду, вилучення майна, предметів, документів чи інших носіїв інформації законодавчо визначеними особами; неявку на виклик для надання пояснень, які стосуються розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції тощо.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    голова Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва