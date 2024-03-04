З КУпАП виключать відповідальність за недобросовісну конкуренцію і зловживання монопольним становищем, але посилять – за протидію АМКУ

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект, який викладає у новій редакції склад відповідальності за створення перешкод працівникам АМКУ та його територіальних відділень у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації.

Відповідальність за порушення порядку подання інформації та виконання рішень, неявку на виклик, створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації буде врегульована по-новому. Відповідні зміни до статті 166-4 КУпАП передбачає законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції №5432, який був зареєстрований ще у квітні 2021 року. Авторами законопроекту виступають народні депутати Роксолана Підласа, Дмитро Наталуха та інші. Комітет з питань правоохоронної діяльності 1 березня повідомив, що рекомендує Верховній Раді розглянути його на найближчому пленарному тижні.

Зокрема, за створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень у проведенні перевірок, а також у проведенні огляду, вилученні майна, предметів, документів чи інших носіїв інформації посадовими особами органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю – буде тягнути за собою накладення штрафу від 34 тис. до 170 тис. грн

Якщо ці дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення – то штраф може сягати 255 тис. грн.

Автори вказують метою удосконалення регулювання адміністративної відповідальності посадових осіб та інших працівників суб’єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується тим, що об’єктивна сторона порушень законодавства про захист економічної конкуренції та відповідних адміністративних правопорушень частково не збігається.

З метою виправлення зазначеної вище правової колізії відповідними положеннями законопроекту пропонується внести зміни до КУпАП якими:

1) скасувати передбачену адміністративну відповідальність за порушення у сфері економічної конкуренції: недобросовісна конкуренція (стаття 164-3 КУпАП); зловживання монопольним становищем на ринку (стаття 166-1 КУпАП); неправомірні угоди між підприємцями (стаття 166-2 КУпАП); дискримінація підприємців органами влади і управління (стаття 166-3 КУпАП);

2) посилити адміністративну відповідальність за: неподання інформації або подання інформації в неповному обсязі АМКУ, його територіальному відділенню у встановлені строки або подання недостовірної інформації; невиконання рішень, попередніх рішень органів АМКУ, чи їх виконання не в повному обсязі;

3) запровадити адміністративну відповідальність за: створення перешкод працівникам АМКУ, його територіальних відділень у проведенні перевірок, а також у проведенні ними огляду, вилучення майна, предметів, документів чи інших носіїв інформації законодавчо визначеними особами; неявку на виклик для надання пояснень, які стосуються розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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