В Киеве нетрезвый мужчина начал стрельбу с балкона пятиэтажки

Мужчину, который открывал огонь с балкона пятиэтажки, ждет тюрьма.

В Киеве мужчина открыл огонь с балкона пятиэтажки. Ему грозит 5 лет тюрьмы.

Как сообщили столичные правоохранители, на спецлинию 102 сегодня местная жительница, заявив, что из дома на пятом этаже неизвестный мужчина испытывает оружие. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа Святошинского отдела полиции и патрульные.

Подозреваемый, 1973 года рождения, был задержан правоохранителями. Во время обыска его квартиры полицейские обнаружили пистолет травматического действия, патроны и использованные гильзы, а также пластиковый контейнер с каннабисом. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на момент совершения правонарушения. По данному факту ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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