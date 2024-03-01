Истребители F-16 будут в украинском небе уже в 2024 году, – Зеленский

Зеленский анонсировал новую военную поддержку от Нидерландов.

Источник фото: pravda.com.ua

В своем вечернем видеообращении 1 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в этом году получит новые истребители, которые будут помогать в защите от российских авиабомб и других угроз.

Он также подчеркнул, что Нидерланды активно помогают украинской армии, в частности с поставками ПВО и в рамках коалиции F-16.

"Сегодня есть новый пакет военной поддержки для наших воинов от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. В этом году новые истребители - они будут в нашем небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, от их ракет", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул важность международного сотрудничества и поддержки от партнеров для укрепления безопасности страны, подготовке новых соглашений по безопасности и поставке нового оружия для украинских военных. Зеленский призвал к тому, чтобы россия теряла, а Украина и ее партнеры продолжали укреплять безопасность.

"Будет больше поддержки, готовим новые соглашения по безопасности, будут новые договоренности по оружию для наших воинов. Ключевое то, что россия должна терять, а наша страна, наши партнеры - восстанавливать безопасность", - добавил глава государства.

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