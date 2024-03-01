Винищувачі F-16 будуть в українському небі вже в 2024 році, – Зеленський

Зеленський анонсував нову військову підтримку від Нідерландів.

Джерело фото: pravda.com.ua

У своєму вечірньому відеозверненні 1 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна в цьому році отримає нові винищувачі, які будуть допомагати у захисті від російських авіабомб та інших загроз.

Він також підкреслив, що Нідерланди активно допомагають українській армії, зокрема з постачанням ППО та у рамках коаліції F-16.

«Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. У цьому році нові винищувачі – вони будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їх ракет», - сказав Зеленський.

Президент також наголосив на важливості міжнародної співпраці та підтримки від партнерів для зміцнення безпеки країни, підготовці нових безпекових угод та постачанні нової зброї для українських військових. Зеленський закликав до того, щоб росія втрачала, а Україна та її партнери продовжували зміцнювати безпеку.

«Буде більше підтримки, готуємо нові безпекові угоди, будуть нові домовленості щодо зброї для наших воїнів. Ключове те, що росія повинна втрачати, а наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку», – додав глава держави.

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