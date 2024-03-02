На Франківщині за допомогою дрона виявили паліїв сухої трави: як їх покарали

На Прикарпатті зафіксовано 33 пожежі в екосистемах.

У Івано-Франківська область чотирьох паліїв сухої трави притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У відомстві зазначать, що за добу на Прикарпатті зафіксовано 33 пожежі в екосистемах, загальна площа яких складає понад 3 га.

Рятувальники здійснили рейд по всій території області із залученням квадрокоптера.

Як наслідок – виявлено 4 правопорушників, на яких складено адмінпротоколи! Загалом з початку року вже 8 людей сплатили штрафи за спалювання сухої рослинності, кажуть у ДСНС.

Рятувальники нагадали, що згідно чинного законодавства сума штрафу за порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 грн до 6120 грн.

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