ЄСІТС чекає функціональний аудит, під час якого будуть збирати думки адвокатів для оновлення концепції електронного суду, - Денис Маслов

Стало відомо, коли оновлять автоматизоване діловодство судів.

Автоматизовану систему діловодства судів незабаром чекає оновлення, а концепція електронного правосуддя в Україні буде нова. Про це розповів під час круглого столу Верховному Суді голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Він зазначив, що наразі дійсно залишаються проблеми, спричинені архітектурою ЄСІТС, через що ці сервіси не дуже якісні, але над цим ведеться робота. Запровадження Електронних кабінетів в судових процесах було «нелегким політичним кроком», але необхідним.

На даний час завершена стадія технічного аудиту ЄСІТС, який проводився за фінансової підтримки партнерів з США та ЄС. Вдалося побачити ряд критичних проблем («те, що побачили в цьому процесі, не радувало», як зазначив Денис Маслов) та здійснити практичні кроки, аби зробити її більш стійкою та безпечною.

Далі буде проводитися функціональний аудит, куди, за його словами, залучать і працівників апаратів судів, адвокатів, і представників органів досудового слідства, після чого буде розроблена нова концепція електронного правосуддя. Далі буде здійснена розробка нової системи і підсистем. В першу чергу, мова йде про діловодство суду.

Він зауважив, що Мінцифри спочатку не дуже хотіло залучатися до цього питання (як раніше прокоментували «Судово-юридичній газеті» у Мінцифри – через ризик втручання виконавчої гілки влади у роботу судової гілки влади). Але наразі Мінцифри погодилося активно включитися в цій процес. Зокрема, завдяки цьому вдалося долучити кошти від партнерів.

Надалі, за словами Дениса Маслова, буде автоматизовано низку процесів. Зокрема, буде покращено можливість ознайомлюватися з матеріалами справи (аналогічно паперовій, з можливістю гіперпосилань, закладок), дату набрання сили судовим рішенням не треба буде рахувати на папірці, судову статистику тощо.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що частина сервісів електронного правосуддя буде в Дії.

«Зараз трансформуємо єдину інформаційну систему (мається на увазі ЄСІТС – прим. ред.). Вона вже пройшла IT-аудит, тепер перевіряємо функціональність. Після закінчення сформуємо оновлену концепцію електронного суду», - додав Федоров. Також паралельно Мінцифри працює над електронним виконавчим документом у Дії.

Нагадаємо, що тема використання штучного інтелекту у судочинстві стала предметом круглого столу 1 березня, присвяченого Висновку Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) №26 (2023) від 1 грудня 2023 року «Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві». Представник від України у КРЄС, суддя КСУ Віктор Городовенко розповів, які «червоні лінії» окреслив Висновок КРЄС стосовно штучного інтелекту у судочинстві.

Автор: Наталя Мамченко

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