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ЕСИТС ждет функциональный аудит, во время которого будут собирать мнения адвокатов для обновления концепции электронного суда, - Денис Маслов

07:30, 4 марта 2024
Стало известно, когда обновят автоматизированное делопроизводство судов.
ЕСИТС ждет функциональный аудит, во время которого будут собирать мнения адвокатов для обновления концепции электронного суда, - Денис Маслов
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Автоматизированную систему делопроизводства судов в скором времени ожидает обновление, а концепция электронного правосудия в Украине будет новая. Об этом рассказал во время круглого стола Верховному Суду председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов.

Он отметил, что сейчас действительно остаются проблемы, вызванные архитектурой ЕСИТС, из-за чего эти сервисы не очень качественные, но над этим ведется работа. Электронные кабинеты в судебных процессах были «нелегким политическим шагом», но необходимым.

В настоящее время завершена стадия технического аудита ЕСИТС, который проводился при финансовой поддержке партнеров из США и ЕС. Удалось увидеть ряд критических проблем («то, что увидели в этом процессе, не радовало», как отметил Денис Маслов) и предпринять практические шаги, чтобы сделать ее более устойчивой и безопасной.

Далее будет проводиться функциональный аудит, куда, по его словам, привлекут и работников аппаратов судов, адвокатов и представителей органов досудебного следствия, после чего будет разработана новая концепция электронного правосудия. Далее будет осуществлена разработка новой системы и подсистем. В первую очередь речь идет о делопроизводстве суда.

Он отметил, что Минцифры сначала не очень хотело привлекаться к этому вопросу (как раньше прокомментировали «Судебно-юридической газете» в Минцифре – из-за риска вмешательства исполнительной ветви власти в работу судебной ветви власти). Но сейчас Минцифры согласилось активно включиться в этот процесс. В частности, благодаря этому удалось привлечь деньги от партнеров.

В дальнейшем, по словам Дениса Маслова, будет автоматизирован ряд процессов. В частности, будет улучшена возможность ознакомляться с материалами дела (аналогично бумажному, с возможностью гиперссылок, закладок), дату вступления в силу судебного решения не нужно будет считать на бумажке, судебной статистике и т.д.

Напомним, ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что часть сервисов электронного правосудия будет в Дии.

«Сейчас трансформируем единую информационную систему (имеется в виду ЕСИТС – прим. ред.). Она уже прошла IT-аудит, сейчас проверяем функциональность. После окончания сформируем обновленную концепцию электронного суда», - добавил Федоров. Также параллельно Минцифры работает над электронным исполнительным документом в Дии.

Напомним, что тема использования искусственного интеллекта в судопроизводстве стала предметом круглого стола 1 марта, посвященного Заключению Консультативного совета европейских судей (КРЕС) №26 (2023) от 1 декабря 2023 года «Двигаясь вперед: использование ассистивных технологий в судопроизводстве». Представитель от Украины в КСЕС, судья КСУ Виктор Городовенко рассказал, какие красные линии очертило Заключение КСЕС относительно искусственного интеллекта в судопроизводстве.

Автор: Наталя Мамченко 

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