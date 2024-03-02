Переплатил за генераторы более 5 млн грн: будут судить руководителя коммунального предприятия

Чиновник принял решение о закупках за бюджетные средства генераторов у нескольких фирм по значительно завышенным ценам.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что полицейские Черниговщины направили в суд дело в отношении руководителя коммунального предприятия, переплатившего за генераторы более 5 млн грн. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Правоохранители завершили досудебное расследование по уголовному производству по фактам закупок генераторов по безосновательно завышенным ценам, совершенным руководителем коммунального предприятия Нежинского городского совета.

Было установлено, что должностное лицо единолично приняло решение о закупках за бюджетные средства дизель-генераторов разной мощности у нескольких фирм по значительно завышенным ценам. Перечень поставщиков чиновник определил по своему усмотрению.

У департаменте добавляют, что общие потери Нежинского местного бюджета от противоправных действий коммунального чиновника превысили 5 миллионов гривен.

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