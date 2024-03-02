Переплатил за генераторы более 5 млн грн: будут судить руководителя коммунального предприятия

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Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

Правительство изменило Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений

Также внесены изменения в Порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса.

Правительство внесло изменения в Типовой договор аренды земли

Также дополнен перечень земельных участков, подлежащих консервации, земельными участками, загрязненными химическими веществами в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения, а также земельными участками, на которых расположены военные инженерно-технические или фортификационные постройки.

Кабмин одобрил законопроект о направлении копий судебных решений по делам о коррупционных правонарушениях

Предусматривается также внесение изменений в УПК, которыми устанавливается обязанность судов посылать копии судебных решений по делу о коррупционном уголовном правонарушении.

  1. В Украине

Переплатил за генераторы более 5 млн грн: будут судить руководителя коммунального предприятия

07:38, 2 марта 2024
Чиновник принял решение о закупках за бюджетные средства генераторов у нескольких фирм по значительно завышенным ценам.
Переплатил за генераторы более 5 млн грн: будут судить руководителя коммунального предприятия
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что полицейские Черниговщины направили в суд дело в отношении руководителя коммунального предприятия, переплатившего за генераторы более 5 млн грн. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Правоохранители завершили досудебное расследование по уголовному производству по фактам закупок генераторов по безосновательно завышенным ценам, совершенным руководителем коммунального предприятия Нежинского городского совета.

Было установлено, что должностное лицо единолично приняло решение о закупках за бюджетные средства дизель-генераторов разной мощности у нескольких фирм по значительно завышенным ценам. Перечень поставщиков чиновник определил по своему усмотрению.

У департаменте добавляют, что общие потери Нежинского местного бюджета от противоправных действий коммунального чиновника превысили 5 миллионов гривен.

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