Переплатив за генератори понад 5 млн грн: судитимуть керівника комунального підприємства

Посадовець одноосібно ухвалив рішення про закупівлі за бюджетні кошти генераторів у декількох фірм за значно завищеними цінами.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що поліцейські Чернігівщини скерували до суду справу щодо керівника комунального підприємства, який переплатив за генератори понад 5 млн грн. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами закупівель генераторів за безпідставно завищеними цінами, вчинених керівником комунального підприємства Ніжинської міської ради.

Було встановлено, що посадовець одноосібно ухвалив рішення про закупівлі за бюджетні кошти дизель-генераторів різної потужності у декількох фірм за значно завищеними цінами. Перелік постачальників чиновник визначив на власний розсуд.

У департаменті додають, що загальні втрати Ніжинського місцевого бюджету від протиправних дій комунального чиновника перевищили 5 мільйонів гривень.

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