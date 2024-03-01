В 2023 году процент рассмотрения дел – 98,9%: Запорожский окружной административный суд обеспечил защиту прав граждан, несмотря на все препятствия

Несмотря на все преграды, Запорожский окружной административный суд в течение 2023 года достойно выполнял фундаментальную задачу, которая заключается в справедливом, беспристрастном и своевременном разрешении споров в сфере публично-правовых отношений.

29 февраля 2024 года состоялось общее собрание трудового коллектива Запорожского окружного административного суда, на котором под председательством главы суда Олега Прудивуса были подведены итоги работы за 2023 год.

У даному заході також взяли участь голова Третього апеляційного адміністративного суду Анатолій Коршун та Голова Запорізької обласної державної адміністрації, очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Розпочинаючи свій виступ, голова Запорізького окружного адміністративного суду Олег Прудивус зауважив, що звітний період роботи суду як органу державної влади був складним з точки зору викликів сьогодення. Однак, незважаючи на всі перепони, Запорізький окружний адміністративний суд протягом 2023 року гідно виконував фундаментальне завдання, яке полягає у справедливому, неупередженому та своєчасному вирішенню спорів у сфері публічно-правових відносин.

На підтвердження даної тези Олег Прудивус навів відповідні статистичні дані, адже саме судова статистика є фундаментальним показником рівня ефективності захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Так, у 2023 році на розгляді Запорізького окружного адміністративного суду перебували 14 933 адміністративних справ та матеріалів, з яких у звітному періоді надійшло 12 819. Було розглянуто 12 675 справ та матеріалів, що становить 85 % від загальної кількості адміністративних справ та матеріалів, що перебували у провадженні суду.

Також за словами очільника Запорізького окружного адміністративного суду вагомим показником, за яким можна робити висновок про ефективність роботи суду, є відсоток розгляду справ.

Згідно з даними звіту «Базові показники роботи суду» в 2023 році відсоток розгляду справ складає – 98,9%, що очевидно свідчить про високий рівень ефективності здійснюваного Запорізьким окружним адміністративним судом судочинства у відповідній сфері правовідносин.

Крім того, як поінформував присутніх Олег Прудивус, у 2023 році Запорізьким окружним адміністративним судом була організована низка науково-практичних та соціально орієнтованих заходів, спрямованих на підсилення процесів розбудови громадянського суспільства у Запорізькому регіоні.

Зокрема, з нагоди відзначення в Україні днів адміністративної юстиції, Запорізький окружний адміністративний суд 30 червня 2023 року провів День відкритих дверей для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів м. Запоріжжя.

А вже 3 липня 2023 року в стінах Запорізького окружного адміністративного суду відбулась науково-практична конференція на тему: «Адміністративна юстиція як запорука динамічної розбудови правової держави».

Захід організовано за безпосередньої участі очільників Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, Третього апеляційного адміністративного суду, Запорізької обласної військової адміністрації, судді Конституційного Суду України, суддів і працівників апарату Запорізького окружного адміністративного суду, а також представників харківської і запорізької наукових шкіл з адміністративного права.

Також до Днів адміністративної юстиції в Україні в Запорізькому окружному адміністративному суді була проведена виставка дитячих малюнків на тему «Суд очима дитини», в якій взяли участь діти суддів та працівників апарату суду. Важливість даного заходу важко переоцінити, адже формування високої правосвідомості та почуття гідності у підростаючого покоління є запорукою утвердження справедливості та принципу верховенства права в майбутній Україні.

Фінальним акордом у 2023 році в Запорізькому окружному адміністративному суді відлунали урочистості з нагоди святкування П’ятнадцятої річниці процесуальної діяльності суду.

Побачив світ наприкінці 2023 року і буклет, виданий Запорізьким окружним адміністративним судом з нагоди відзначення ювілейної процесуальної дати. Дане видання вмістило на своїх сторінках пам’ятні дати, визначні події та, безумовно, знакові особистості, які закладали підвалини адміністративного судочинства в Україні та приймали активну участь у створенні мережі адміністративних судів, зокрема, Запорізького окружного адміністративного суду як державної інституції.

В якості наступного доповідача на загальних зборах трудового колективу Запорізького окружного адміністративного суду виступила керівник апарату суду Любов Балика, яка прозвітувала про підсумки роботи апарату Запорізького окружного адміністративного суду, відзначила злагодженість і взаємодію у роботі між структурними підрозділами суду, незважаючи на об’єктивно існуючі проблеми та складнощі, подякувала всім працівникам апарату суду за належне виконання завдань по організаційному забезпеченню роботи суду.

Також заслухано звіти керівників структурних підрозділів суду, а саме: начальника відділу управління персоналом Наталії Заболотньої та начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Запорізького окружного адміністративного суду Олени Смир, які поінформували присутніх про організацію у 2023 році кадрової роботи та фінансового забезпечення в Запорізькому окружному адміністративному суді відповідно.

З промовою на зборах трудового колективу Запорізького окружного адміністративного суду також виступив голова Третього апеляційного адміністративного суду Анатолій Коршун, який високо оцінив результати роботи Запорізького окружного адміністративного суду в умовах запровадженого в Україні правового режиму воєнного стану та засвідчив взірцевий статус суду в Дніпропетровському апеляційному адміністративному окрузі.

Окремо слід зазначити, що символічною стала безпосередня участь у загальних зборах трудового колективу Запорізького окружного адміністративного суду Голови Запорізької обласної державної адміністрації, очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, який віднайшов можливість познайомитись з колективом Запорізького окружного адміністративного суду. Іван Федоров зауважив, що запит суспільства на справедливість в українському співтоваристві є одним з пріоритетних, а відтак інституційна значущість ланки адміністративних судів у процесах державотворення лише підсилюється.

На завершення всі учасники загальних зборів трудового колективу Запорізького окружного адміністративного суду висловили впевненість у тому, що утвердження прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин на всіх етапах розбудови Держави має залишатись незмінним орієнтиром у роботі Запорізького окружного адміністративного суду.

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