На Прикарпатье разоблачили врача, которая выдавала фиктивные выводы о непригодности к военной службе

Врач повлияла на членов ВЛК, чтобы внести в карту обследования и медицинского осмотра 27-летнего военнообязанного мужчины недостоверные данные.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на Прикарпатье правоохранители разоблачили очередную коррупционную схему по выдаче фиктивных выводов о непригодности к военной службе. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Врач-отоларинголог занимала должность заместителя председателя ВЛК при Ивано-Франковском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки и, злоупотребляя служебным положением, повлияла на членов ВЛК, чтобы внести в карту обследования и медицинского осмотра 27-летнего военнообязанного мужчину.

В результате призывнику был выдан фиктивный вывод комиссии о непригодности к военной службе и был исключен из военного учета.

В департаменте добавляют, что врачу объявили подозрение по ч. 1 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

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