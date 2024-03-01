НБУ выпустил памятную монету в честь отцовства

Нацбанк выпустил новую памятную монету «Родительское счастье».

В первый день весны Национальный банк Украины представил новую памятную монету "Родительское счастье", которая уже вводится в обращение. Ее дизайн символизирует тепло и нежность родительской любви к детям.

На аверсе монеты изображен образ родительских рук, нежно держащих маленькие ножки младенца, что становится символом доверия, защиты и взаимной любви в семье. С другой стороны, на реверсе, можно увидеть изображение спокойно спящего ребенка на облаках среди игрушек, над которым светит погремушка на фоне ночного неба, даря беззаботные сны и ощущение уюта.

Памятная монета "Родительское счастье" изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен. Планируется выпустить до 100 000 штук, каждая из которых будет уникально упакована как сувенир.

С 7 марта 2024 года эти памятные монеты будут доступны для приобретения в интернет-магазине НБУ и в некоторых банках-дистрибьюторах, в частности АО "УКРГАЗБАНК", АО "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", и АО "ПриватБанк". В первый день продажи планируется реализовать 15 тысяч монет через интернет-магазин НБУ, а в целом - 25 тысяч.

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