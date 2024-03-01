Налоговики разъяснили, как определить срок давности для исправления ошибок в декларациях

Срок давности для самостоятельного исправления ошибок, допущенный плательщиком в ранее представленной отчетности, продлевают на период его остановки с 18.03.2020 по 31.07.2023 (включительно).

Государственная налоговая служба в Винницкой области разъяснила, как определить срок давности для устранения ошибок в декларациях.

При самостоятельном исправлении ошибок, допущенных плательщиком в ранее представленной отчетности (в т.ч. уточняющей), установленный срок давности начинается:

со дня, следующего за днем предельного срока подачи отчетной налоговой декларации, показатели которой уточняются – в случае своевременного ее представления в сроки, определенные НКУ;

со дня, следующего за днем фактической подачи отчетной налоговой декларации, показатели которой уточняются, – в случае ее представления после предельного срока, определенного НКУ.

При этом срок давности для самостоятельного исправления ошибок, допущенных плательщиком в ранее представленной отчетности, продлевается на период его остановки с 18 марта 2020 года по 31 июля 2023 года (включительно), поскольку с 01.08.2023 восстановлен срок давности.

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