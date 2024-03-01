Податківці роз’яснили, як визначити строк давності для виправлення помилок у деклараціях

Строк давності для самостійного виправлення помилок, що допустив платник у раніше поданій звітності, подовжують на період його зупинення з 18.03.2020 до 31.07.2023 (включно).

Державна податкова служба у Вінницькій області роз’яснила, як визначити строк давності для виправлення помилок у деклараціях.

При самостійному виправленні помилок, що допущені платником у раніше поданій звітності (у т. ч. уточнюючій), встановлений строк давності починається:

з дня, наступного за днем граничного терміну подання звітної податкової декларації, показники якої уточнюються, – у разі своєчасного її подання у терміни, визначені ПКУ;

з дня, наступного за днем фактичного подання звітної податкової декларації, показники якої уточнюються, – у разі її подання після граничного терміну, визначеного ПКУ.

При цьому, строк давності для самостійного виправлення помилок, що допущені платником у раніше поданій звітності, подовжується на період його зупинення з 18 березня 2020 року до 31 липня 2023 року (включно), оскільки з 01.08.2023 відновлено перебіг строку давності.

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