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Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі

Також доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні або фортифікаційні споруди.

Кабмін схвалив законопроект щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні правопорушення

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Чи може штучний інтелект замінити суддю – у Верховному Суді обговорили імплементацію Висновку КРЄС щодо ШІ в судочинстві

Представник від України у КРЄС, суддя КСУ Віктор Городовенко розповів, які «червоні лінії» окреслив Висновок КРЄС стосовно штучного інтелекту у судочинстві.

В 2023 році відсоток розгляду справ – 98,9%: Запорізький окружний адміністративний суд забезпечив захист прав громадян, незважаючи на всі перепони

Незважаючи на всі перепони, Запорізький окружний адміністративний суд протягом 2023 року гідно виконував фундаментальне завдання, яке полягає у справедливому, неупередженому та своєчасному вирішенню спорів у сфері публічно-правових відносин.

Уряд затвердив Порядок ведення переліку гаманців з цифровою ідентифікацією

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  1. В Україні

НБУ випустив пам'ятну монету на честь батьківства

19:30, 1 березня 2024
Нацбанк випустив нову пам'ятну монету «Батьківське щастя».
НБУ випустив пам'ятну монету на честь батьківства
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В перший день весни Національний банк України представив нову пам'ятну монету «Батьківське щастя», яка вже вводиться в обіг. Її дизайн символізує тепло та ніжність батьківської любові до дітей.

На аверсі монети зображено образ батьківських рук, що ніжно тримають маленькі ніжки немовляти, що стає символом довіри, захисту та взаємної любові в сім'ї. З іншого боку, на реверсі, можна побачити зображення спокійно сплячого дитинча на хмаринках серед іграшок, над яким світить брязкальце на тлі нічного неба, даруючи безтурботні сни та відчуття затишку.

Пам'ятна монета "Батьківське щастя" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень. Планується випустити до 100 000 штук, кожна з яких буде унікально упакована як сувенір.

З 7 березня 2024 року ці пам'ятні монети будуть доступні для придбання в інтернет-магазині НБУ та у деяких банках-дистриб'юторах, зокрема АТ "УКРГАЗБАНК", АТ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", та АТ "ПриватБанк". Першого дня продажу планується реалізувати 15 тисяч монет через інтернет-магазин НБУ, а загалом - 25 тисяч.

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