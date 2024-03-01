НБУ випустив пам'ятну монету на честь батьківства

Нацбанк випустив нову пам'ятну монету «Батьківське щастя».

В перший день весни Національний банк України представив нову пам'ятну монету «Батьківське щастя», яка вже вводиться в обіг. Її дизайн символізує тепло та ніжність батьківської любові до дітей.

На аверсі монети зображено образ батьківських рук, що ніжно тримають маленькі ніжки немовляти, що стає символом довіри, захисту та взаємної любові в сім'ї. З іншого боку, на реверсі, можна побачити зображення спокійно сплячого дитинча на хмаринках серед іграшок, над яким світить брязкальце на тлі нічного неба, даруючи безтурботні сни та відчуття затишку.

Пам'ятна монета "Батьківське щастя" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень. Планується випустити до 100 000 штук, кожна з яких буде унікально упакована як сувенір.

З 7 березня 2024 року ці пам'ятні монети будуть доступні для придбання в інтернет-магазині НБУ та у деяких банках-дистриб'юторах, зокрема АТ "УКРГАЗБАНК", АТ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", та АТ "ПриватБанк". Першого дня продажу планується реалізувати 15 тисяч монет через інтернет-магазин НБУ, а загалом - 25 тисяч.

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