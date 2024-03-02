На Прикарпатті викрили лікарку, яка видала фіктивні висновки про непридатність до військової служби

Лікарка вплинула на членів ВЛК, щоб внести в карту обстеження та медичного огляду 27-річного військовозобов’язаного чоловіка недостовірні дані.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Прикарпатті правоохоронці викрили чергову корупційну схему з видачі фіктивних висновків про непридатність до військової служби. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Лікарка-отоларинголог обіймала посаду заступниці голови ВЛК при Івано-Франківському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки і, зловживаючи службовим становищем, вплинула на членів ВЛК, щоб внести в карту обстеження та медичного огляду 27-річного військовозобов’язаного чоловіка недостовірні дані.

У результаті призовнику було видано фіктивний висновок комісії про непридатність до військової служби та було виключено з військового обліку.

У департаменті додають, що лікарці оголосили підозру за ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

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