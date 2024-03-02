В Ивано-Франковской области с помощью дрона обнаружили поджигателей сухой травы: как их наказали

На Прикарпатье зафиксировано 33 пожара в экосистемах.

В Ивано-Франковской области четырех поджигателей сухой травы привлекли к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве отметят, что за сутки на Прикарпатье зафиксировано 33 пожара в экосистемах, общая площадь которых составляет более 3 га.

Спасатели совершили рейд по всей территории области с привлечением квадрокоптера.

Как следствие – выявлены 4 правонарушителя, на которых составлены админпротоколы! Всего с начала года уже 8 человек уплатили штрафы за сжигание сухой растительности, говорят в ГСЧС.

Спасатели напомнили, что согласно действующему законодательству сумма штрафа за нарушение статьи 77-1 КУоАП составляет от 3060 до 6120 грн.

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