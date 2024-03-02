У Києві нетверезий чоловік розпочав стрілянину з балкону п'ятиповерхівки

Чоловіка, який відкривав вогонь з балкону п'ятиповерхівки, чекає в'язниця.

У Києві чоловік відкрив вогонь з балкона п'ятиповерхівки. Йому загрожує 5 років в'язниці.

Як повідомили столичні правоохоронці, на спецлінію 102 сьогодні місцева мешканка, заявивши, що з будинку на п'ятому поверсі невідомий чоловік випробовує зброю. На місце події вирушила слідчо-оперативна група Святошинського відділу поліції та патрульні.

Підозрюваний, 1973 року народження, був затриманий правоохоронцями. Під час обшуку його помешкання поліцейські виявили пістолет травматичної дії, патрони та використані гільзи, а також пластиковий контейнер із канабісом. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння на момент вчинення правопорушення. За цим фактом йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.