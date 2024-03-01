Поліція розслідує махінації із завищенням цін на ремонт Дегтярівського мосту в Києві

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом розкрадання держкоштів на ремонті Дегтярівського шляхопроводу.

Джерело фото: Depo.ua

У зв'язку з можливими фактами розкрадання державних коштів на ремонті Дегтярівського мосту в Києві, поліція розпочала кримінальне провадження. Столична поліція повідомила, що працівники "Київавтодору" під час відновлення мосту закуповували будматеріали за завищеними цінами, що призвело до привласнення сотень тисяч гривень з місцевого бюджету.

Співробітники управління стратегічних розслідувань поліції міста Києва та прокуратури міста поряд зі слідчими групами розпочали розслідування цієї справи. Попередньо встановлено, що з представниками підрядного приватного підприємства була налагоджена схема розкрадання коштів на ремонт доріг у місті. За підсумками розслідування виявлено, що деякі будматеріали були закуплені за завищеними цінами.

Правоохоронці внесли відомості про цей випадок до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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