Кабмін провів засідання 1 березня: які рішення ухвалили

Схвалено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Фото: КМУ

1 березня Кабінет Міністрів провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо особливостей відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі». Законопроектом передбачено створення правових передумов для відновлення та забезпечення стабільного функціонування органів державної влади України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі після майже десятиріччя тимчасової окупації відповідного регіону та повноцінної інтеграції Кримського півострову в систему публічного урядування України. Зокрема, пропонується внести зміни до ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» в частині створення відповідних військових адміністрацій на території АРК та міста Севастополя і наділення їх відповідними повноваженнями для виконання функцій держави.

- Схвалено проект Закону «Про денонсацію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків». Законопроектом пропонується у звʼязку з докорінною зміною обставин денонсувати Угоду між Урядом України і Урядом РФ про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків, вчинену 23.04.1997 у Москві та ратифіковану Законом України від 01.07.1999 N 802-XIV.

- Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про технічне та фінансове співробітництво». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про технічне та фінансове співробітництво, вчинену 11.01.2024 у м. Ризі. Угодою визначаються види та форми надання допомоги (передача ноу-хау, тренінги, консультації, поставка обладнання та матеріалів, впровадження нових технологій); механізми погодження проектів технічної та фінансової допомоги тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону». Законопроектом, серед іншого, пропонується надати повноваження територіальним органам Національної поліції України та органам Державної прикордонної служби України звертатися до суду щодо примусового припинення (ліквідації) діяльності громадського формування в разі бездіяльності або порушення вимог законодавства України; встановити, що діяльність громадських формувань здійснюється виключно за місцем знаходження юридичної особи; визначити уповноважених службових осіб, яким надано право давати доручення членам громадського формування тощо.

- Схвалено проект Закону «Про Державний аграрний реєстр». Законопроектом пропонується визначити: правовий статус Державного аграрного реєстру та джерела його фінансування; держателя, адміністратора та технічного адміністратора Державного аграрного реєстру; обʼєкти Державного аграрного реєстру та види реєстрової інформації, яка буде оброблятися в ньому; повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави (компонентного органу); права та обовʼязки користувачів Державного аграрного реєстру; особливості функціонування Державного аграрного реєстру в умовах надзвичайного або воєнного стану тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення». Законопроектом пропонується доповнити статтю 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення новою частиною, яка передбачає, що у протоколі про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією, зазначається також офіційна електронна адреса органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, в якому (якій) працює (проходить службу) особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Передбачається також внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, якими встановлюється обовʼязок судів надсилати копії судових рішень у справі про корупційне кримінальне правопорушення або кримінальне правопорушення, повʼязане з корупцією, керівнику органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, в якому (якій) працює (проходить службу) особа, стосовно якої таке судове рішення було ухвалено, для вирішення питання про притягнення її до дисциплінарної

відповідальності, а у разі, якщо керівник не уповноважений порушувати (розпочинати, відкривати) дисциплінарне провадження щодо такої особи, копія судового рішення надсилається органу чи посадовій особі, до компетенції якого (якої) віднесено відповідні повноваження.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» щодо адміністративної процедури». Законопроектом передбачається внесення змін до ЗУ «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» у частині: регулювання відносин щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, які стосуються реєстрації юридичної особи як організації колективного управління, з урахуванням ЗУ «Про адміністративну процедуру»; регулювання відносин щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, які стосуються акредитації організацій колективного управління, з урахуванням ЗУ «Про адміністративну процедуру».

- Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Словенія про донацію безповоротних коштів Уряду Республіки Словенія Уряду України для гуманітарної допомоги з діяльності у сфері розмінування». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Словенія про

донацію безповоротних коштів Уряду Республіки Словенія Уряду України для гуманітарної допомоги з діяльності у сфері розмінування, вчинену 04.12.2023 у м. Любляні. Угодою передбачено донацію Урядом Республіки Словенія коштів у сумі до 1,5 млн. євро, які використовуватимуться для закупівлі обладнання для гуманітарного розмінування або для іншої діяльності з гуманітарного розмінування.

- Схвалено проект Закону «Про засоби захисту рослин і добривні засоби». Законопроектом пропонується встановити процедури розміщення на ринку засобів захисту рослин та добривних засобів відповідно до правил, діючих в Європейському Союзі, та, відповідно, визначити термінологію та основні поняття стосовно схвалення діючих речовин, антидотів та синергістів, які містяться в препаративних формах засобів захисту рослин, визначення неприйнятних коформулянтів, які не можуть міститись у складі засобів захисту рослин, гармонізацію процедур розміщення на ринку агрохімікатів, а також визначення порядку поводження із небезпечними відходами, які утворюються внаслідок застосування засобів захисту рослин.

- Внесено зміни до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою КМУ від 03.03.2004 N 220, постанови КМУ від 22.09.2021 N 1013 «Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» та до Порядку консервації земель, затвердженого постановою КМУ від 19.01.2022 N 35, з метою приведення їх у відповідність до вимог Земельного кодексу України, законів «Про охорону земель» та «Про оренду землі» з урахуванням змін, внесених ЗУ від 11.04.2023 N 3050-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» та ЗУ від 27.07.2023 N 3272-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності».

Зокрема, у Типовому договорі оренди землі передбачено, що у разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) державної власності акціонерному товариству, товариству з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення такого державного підприємства і є його правонаступником, строк дії договору оренди землі становить 50 років. Розмір орендної плати в такому випадку становитиме не менш як 12 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки або не менш як 12 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АРК або області, якщо нормативну грошову оцінку земельної ділянки не проведено.

У Порядку консервації земель доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні та/або фортифікаційні споруди.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми визначено Агентство відновлення. Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуватимуться за такими напрямами: погашення боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії; обслуговування боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» житлової політики держави шляхом забезпечення громадян України житлом. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми визначено Мінекономіки. Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуватимуться на надання кредитів, забезпечених предметом іпотеки, безпосередньо чи через уповноважених субʼєктів, які уклали з приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія», генеральну угоду, відповідно до Умов, затверджених постановою КМУ від 02.08.2022 N 856 «Деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України».

- Внесено зміни до постанов КМУ від 19.04.1993 N 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» і від 17.10.2012 N 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» з метою приведення їх у відповідність із вимогами підпункту 22-1 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, статті 157 Земельного кодексу України і статті 49 ЗУ «Про природно-заповідний фонд України». У Порядку ведення Державного земельного кадастру передбачено, що на період воєнного стану зміна цільового призначення земельних ділянок, відомості про які внесені до Державного земельного кадастру та які передаються у постійне користування державній установі або державному підприємству, що належить до сфери управління Мінветеранів, для розміщення Національного військового меморіального кладовища не потребує розроблення документації із землеустрою, крім випадків необхідності поділу, обʼєднання земельних ділянок. Для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про зміну цільового призначення такої земельної ділянки заявником Державному кадастровому реєстратору подаються заява за визначеною формою та рішення відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про зміну цільового призначення земельної ділянки. У постанові КМУ від 19.04.1993 N 284 передбачено, що на період воєнного стану: припинення права постійного користування, зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється без відшкодування збитків землекористувачам, які належать до державної, комунальної власності, відповідно до ЗУ від 08.12.2023 N 3505-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища»; у разі передачі землекористувачу, який належить до державної, комунальної власності, іншої земельної ділянки на заміну вилученої за його згодою для розміщення Національного військового меморіального кладовища збитки, повʼязані з вилученням такої земельної ділянки, землекористувачу не відшкодовуються.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 31.05.2012 N 476 «Про затвердження Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» з метою приведення її у відповідність до норм підпункту 266.7.4 пункту 266.7 статті 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України. Викладено Порядок подання відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у новій редакції. Виключено норми щодо порядку подання органами ДМС до контролюючих органів відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи, необхідних контролюючим органам для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

- Присуджено Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2023 рік у номінації: «Літературні твори для дітей та юнацтва»- Кокотюсі Андрію Анатолійовичу за книжку «Врятувати березень»; «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» - Продану Олександру Вікторовичу за художне оформлення книжки «Дім»; «Театральні вистави для дітей та юнацтва» - Лукʼяненко Катерині Олександрівні за створення вистави «Хто росте в саду».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 21.06.2022 N 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» з метою удосконалення механізмів підтримки субʼєктів господарювання в рамках діючих грантових програм, а саме Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства. Передбачено надання грантів для висадки та облаштування насадження на земельній ділянці або на суміжних земельних ділянках. Визначено додаткові підстави для залишення без розгляду заяви про надання грантів на садівництво або будівництво модульної теплиці, подані з порушенням відсоткового співвідношення розміру гранту або не на суміжних земельних ділянках (зокрема, щодо заяв про надання грантів на садівництво). Передбачено, що перерахування коштів отримувачам, рішення про надання грантів яким прийнято у листопаді-грудні попереднього бюджетного періоду та які не профінансовані, здійснюється у поточному бюджетному періоді, у разі наявності бюджетних призначень, за бюджетною програмою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» та в межах бюджетних асигнувань за відповідним напрямом тощо.

- Внесено зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобовʼязань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, зокрема, позицію «Організація Євроазіатського співробітництва державних метрологічних установ» замінено позицією «Генеральна конференція з мір і ваги» у звʼязку з припиненням участі України в Організації Євроазіатського співробітництва метрологічних установ та набуттям Україною статусу повноправного члена в Генеральній конференції з мір та ваг.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що спрямовуються на відновлення об’єктів нерухомого майна житлового призначення, пошкоджених/знищених внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції в результаті збройної агресії Російської Федерації, та надання компенсації за такі об’єкти. Удосконалено порядок виплати компенсації на відновлення обʼєктів нерухомого майна житлового призначення, пошкоджених/знищених внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції в результаті збройної агресії РФ, зокрема, серед іншого, уточнено особливості функціонування спеціального рахунка отримувача компенсації.

- Внесено зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, якими доповнено відповідним протоколом проведеної нотаріусом перевірки набувача перелік документів, які подаються для державної реєстрації права власності у звʼязку з передачею у власність: юридичним особам земельної ділянки с/г призначення як внеску (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо); фізичним та юридичним особам земельної ділянки с/г призначення у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи. Внесено зміни до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України, якими врегульовано випадки, за яких нотаріусом має проводитися перевірка набувача земельної ділянки с/г призначення у разі звернення до нього за вчиненням нотаріальної дії, внаслідок якої набувається право власності на земельні ділянки с/г призначення юридичними особами, зокрема, у звʼязку з передачею у власність юридичним особам земельної ділянки с/г призначення як внеску (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо). Передбачено, що нотаріус має проводити перевірку набувача земельної ділянки с/г призначення при зверненні до нього за засвідченням справжності підпису на акті приймання-передачі або іншому документі, що підтверджує факт передачі земельної ділянки с/г призначення.

- Затверджено, відповідно до частини пʼятої статті 39 ЗУ «Про управління відходами», Технічні вимоги до експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, що наберуть чинність через шість місяців з дня опублікування. Технічні вимоги визначають основні умови, що висуваються до операторів стаціонарних установок із спалювання відходів або установок із сумісного спалювання відходів під час їх експлуатації, для запобігання негативному впливу таких установок на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, наданих згідно з Грантовою угодою (Проект «Миколаївводоканал»(Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «Е5Р» між Україною та Європейський інвестиційним банком, затвердженого постановою КМУ від 19.08.2023 N 885. Змінено обсяг коштів, механізм використання яких визначено Порядком, а також змінено останню дату вибірки гранту (на 31.12.2026).

- Викладено у новій редакції методологію розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями з метою приведення її у відповідність до ЗУ від 09.08.2023 N 3311-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації інвестиційних

проектів із значними інвестиціями». Змінено підхід щодо ставки дисконтування державної підтримки та значних інвестицій, запропоновано використовувати однакову ставку на рівні облікової ставки Національного банку України в обох випадках. Надано визначення, що є плановим (загальним) обсягом значних інвестицій за інвестиційним проектом із значними інвестиціями. Врегульовано дати здійснення значних інвестицій та дату надання державної підтримки тощо.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 28.12.2016 N 1056 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2023 рік». Визначено, що затверджені пріоритетні напрями діють на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Виокремлено в переліку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня середньострокові пріоритетні напрями, що відповідають стратегічному напряму «технологічне оновлення та розвиток сфер національної безпеки і оборони».

- Внесено зміну до постанови КМУ від 11.11.2022 N 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану». Надано право державному підприємству Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» застосовувати положення особливостей здійснення оборонних закупівель, передбачених абзацом пʼятим пункту 8 та пунктами 50-95 особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 N 1275. Це дозволить, при здійсненні закупівель в конкурентний спосіб через електронну систему закупівель, не розкривати для загального доступу інформацію, що може нести загрозу замовнику або учаснику, який є виробником товарів, надавачем робіт чи послуг і має відповідні виробничі потужності.

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя та Київської обласної ради щодо передачі цілісного майнового комплексу комунального закладу Київської обласної ради «Київське обласне бюро судово-медичної експертизи» у державну власність з віднесенням його до сфери управління зазначеного Міністерства.

- Підтримано пропозицію Уряду Королівства Нідерландів щодо прийняття Республіки Руанда у члени Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

- Внесено зміни до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі: введено до складу Комісії як члена Комісії Мартинюк О.А. - директора департаменту юридичного забезпечення Мінекономіки, вивівши із складу Комісії Зіньковського С.В.; зазначено нову посаду члена Комісії Брусенка М.А. - Генерального директора Директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.

- Схвалено проект Додаткової угоди N 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для відновлення та реформ». Укладання Додаткової угоди N 1 створить правові підстави для збільшення Європейським Союзом на 39 млн. євро фінансування заходів, передбачених Угодою. Загальна кошторисна вартість складатиме 374 млн. євро. Додаткове фінансування Європейського Союзу буде спрямоване на відновлення критичної муніципальної інфраструктури, цифрової, транспортної та енергетичної інфраструктури та реконструкції будівель, які зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії рф.

- Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «СМАРТ ТЕХ ІНДАСТРІ».

- Введено до складу Організаційного комітету з підготовки та проведення Конференції з питань відновлення України (URC 2024) в м. Берліні, утвореного розпорядженням КМУ від 28.11.2023 N 1165, як співголову зазначеного Організаційного комітету Кузя Володимира Вікторовича - заступника Міністра економіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.