Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров’я

Новим заступником очільника МОЗ став Ігор Копач.

Кабінет Міністрів України провів у п’ятницю, 1 березня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:

Про призначення Копача Ігоря Миколайовича заступником Міністра охорони здоров’я;

Про звільнення Солодкої Інни Василівни з посади державного секретаря Міністерства охорони здоров’я.

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