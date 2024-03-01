Податкова нагадує, як юрособи - власники легкових авто повинні сплачувати транспортний податок

Юридичні особи сплачують транспортний податок шляхом здійснення авансових внесків кожного кварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Податкова службау Харківській області нагадує, у який строк юрособи - власники легкових авто повинні сплачувати транспортний податок

Зазначається, що відповідно до пп. 267.7.1 ПКУ транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Транспортний податок сплачується у строки сплати податку, встановлені пп. 267.8.1 ПКУ, а саме:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

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