У Києві та Харкові ліквідували мережу наркотрафіку через приховану аптеку та наркологічні заклади

Затримано організаторів мережі наркопродажів, які незаконно виписували рецепти на метадон в Києві та Харкові.

Джерело фото: ДБР

Спеціалізовані підрозділи Державного бюро розслідувань ліквідували розгалужену мережу збуту наркотиків через приховану аптеку та наркологічні заклади.

За даними ДБР, співробітники агентства затримали членів злочинної групи, які на території Києва та Харкова організували 24 «наркологічні кабінети». У цих закладах лікарі незаконно виписували рецепти на метадон, який використовується в програмах замісної терапії наркозалежних. Після цього наркотик відправляли до членів організації та реалізовували через їхню власну аптеку.

Згідно з розслідуванням, мережа працювала з 2020 року. Слідство задокументувало отримання учасниками групи понад 5 мільйонів гривень від незаконного обігу наркотиків. Також встановлено, що протягом періоду функціонування злочинної організації було реалізовано понад 10 кілограм метадону, на які лікарі виписали понад 15 тисяч незаконних рецептів.

Під час обшуків у фігурантів були вилучені значні суми коштів, які були отримані в результаті незаконної діяльності, а також автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.