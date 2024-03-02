Чи очікується зростання тарифів на електроенергію, – розповіли в Міненерго

Міненерго запевнило, що підвищення тарифів на електроенергію – це лише чутки.

Міністерство енергетики спростувало чутки про підготовку до підвищення тарифів на електроенергію для населення, підкресливши, що наразі жодних розрахунків чи обговорень щодо потенційного підвищення не проводиться.

В Міненерго зазначили, що зараз увага всіх енергетиків країни, яких координує відомство, зосереджена на успішному завершенні опалювального сезону та підготовці до наступного.

Крім того, в Міненерго попередили, що навіть при спробах поширення різних чуток та заяв псевдоекспертів, українське населення змогло пройти цю зиму без значних відключень, забезпечене як світлом, так і теплом. Реальність не підтвердила негативних сценаріїв, що розповсюджувалися різними джерелами, про що було офіційно підтверджено Міністерством енергетики України.

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