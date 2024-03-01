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Конкурс до Вищого антикорупційного суду планують завершити до кінця 2024 року

У березні буде сформовано новий склад Громадської ради міжнародних експертів.

Кількість держслужбовців, яких зможуть бронювати держоргани, обмежать наполовину – Комітет схвалив положення

Парламентський Комітет з нацбезпеки погодив, що бронювати будуть лише 50% держслужбовців категорій Б і В, а топ-чиновників – усіх.

Громадян, яким встановили інвалідність II та III груп після 24 лютого 2022 року, змусять пройти повторний медогляд – результати засідання Комітету з нацбезпеки

Незважаючи на зауваження громадських організацій осіб з інвалідністю, Комітет з нацбезпеки відмовився скасувати переогляд осіб з інвалідністю II та III груп, яку вони отримали після 24 лютого 2022 року.

Осіб, що не оновлять свої військово-облікові дані, обмежать у праві водити авто, - Комітет з нацбезпеки дійшов згоди

Комітет погодився, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані чи не стають на військовий облік, треба обмежити у праві на керування авто.

В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент

Хто та навіщо встановив в суді пристрої для прослуховування, поки що невідомо.

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  2. / Верховний Суд

Спори, що виникають із земельних, трудових та сімейних правовідносин: огляд практики КЦС ВС

14:17, 1 березня 2024
В огляді відображено найважливіші правові висновки, які було згруповано за різними категоріями справ.
Спори, що виникають із земельних, трудових та сімейних правовідносин: огляд практики КЦС ВС
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Верховний Суд оприлюднив черговий щомісячний огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВС за січень 2024 року.

В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, зокрема, такі:

- у спорах, що виникають із земельних правовідносин, зауважено, що в разі виконання договору оренди землі протягом тривалого часу обома сторонами (користування земельною ділянкою і сплата за неї орендарем; отримання орендної плати орендодавцем та відсутність заперечень щодо користування орендарем земельною ділянкою) кваліфікація такого договору як неукладеного на підставі відсутності проведення його державної реєстрації виключається. Оскільки договір оренди вважається укладеним, підстав для витребування спірної земельної ділянки на користь орендодавця немає;

- у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, зазначено, що факт страхування лізингодавцем ризику викрадення автомобіля (предмета лізингу), який надалі був викрадений у лізингоодержувача, свідчить про відсутність підстав вимагати повернення вартості спірного автомобіля від лізингоодержувача при застосуванні наслідків нікчемності відповідного договору фінансового лізингу;

- у спорах, що виникають із трудових правовідносин, наголошено, що за наявності запису в трудовій книжці про звільнення у зв’язку з прогулом без поважних причин на підставі п. 4 ст. 40 КЗпП України та преюдиційного рішення суду, яким встановлено звільнення працівника за власним бажанням, належним способом захисту порушених трудових прав буде визнання наказу про звільнення за прогул незаконним і його скасування;

- у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, констатовано, що в період дії на території України воєнного стану доцільним способом забезпечення позову батька про повернення дитини до місця її постійного проживання за межами України в порядку Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року є обмеження права виїзду дитини за межі України саме без згоди батька до набрання судовим рішенням законної сили, що залишає можливість, у разі настання загрозливої для життя і здоров’я дитини ситуації, виїзду дитини за межі України в безпечне місце;

- у спорах, що виникають із спадкових правовідносин, зазначено, що постанова приватного нотаріуса про відмову у видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, який оскаржується в судовому порядку, до вирішення судом справи є правомірною, оскільки предметом нотаріальної діяльності є безспірні справи щодо реалізації цивільних прав, а Законом України «Про нотаріат» не передбачено ухвалення постанови про зупинення вчинення нотаріальних дій;

- у справах окремого провадження акцентовано, що звернення до суду із заявою про встановлення факту батьківства відповідно до ч. 1 ст. 130 СК України в порядку окремого провадження є належним способом вирішення питання щодо батьківства загиблого військовослужбовця, якщо особи, які також мають право на отримання одноразової грошової виплати, не заперечують проти встановлення такого факту і його встановлення не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

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