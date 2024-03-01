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Число госслужащих, которых смогут бронировать госорганы, ограничат наполовину – Комитет одобрил положения

Парламентский Комитет по нацбезопасности согласовал, что бронировать будут только 50% госслужащих категорий Б и В, а топ-чиновников – всех.

Людей, которым установили инвалидность II и III групп после 24 февраля 2022 года, заставят пройти повторный медосмотр – результаты заседания Комитета по нацбезопасности

Несмотря на замечания общественных организаций лиц с инвалидностью, Комитет по нацбезопасности отказался отменить повторный медосмотр лиц с инвалидностью II и III групп, которую они получили после 24 февраля 2022 года.

Лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные, ограничат в праве водить авто, - Комитет по нацбезопасности пришел к согласию

Комитет согласился, что лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные или не станут на военный учет, нужно ограничить в праве на вождение.

В кабинете судьи нашли скрытую камеру и микрофон: зафиксирован очередной неприятный инцидент

Кто и зачем установил в суде прослушивающие устройства, пока неизвестно.

Когда обыск в служебном кабинете чиновника не нуждается в санкции следственного судьи, а отсутствие защитника не влечет недопустимость доказательств – Верховный Суд высказал позицию

Признавая недопустимым доказательством протокол обыска служебного кабинета чиновника, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о нарушении органом досудебного расследования требований ст. 233 УПК, поскольку прокурором не предоставлено определение следственного судьи о разрешении на проведение обыска: что решил Верховный Суд.

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Споры, возникающие из земельных, трудовых и семейных правоотношений: обзор практики КГС ВС

14:17, 1 марта 2024
В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые были сгруппированы по разным категориям дел.
Споры, возникающие из земельных, трудовых и семейных правоотношений: обзор практики КГС ВС
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Верховный Суд обнародовал очередной ежемесячный обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда в составе ВС за январь 2024 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по разным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

- у спорах, що виникають із земельних правовідносин, зауважено, що в разі виконання договору оренди землі протягом тривалого часу обома сторонами (користування земельною ділянкою і сплата за неї орендарем; отримання орендної плати орендодавцем та відсутність заперечень щодо користування орендарем земельною ділянкою) кваліфікація такого договору як неукладеного на підставі відсутності проведення його державної реєстрації виключається. Оскільки договір оренди вважається укладеним, підстав для витребування спірної земельної ділянки на користь орендодавця немає;

- у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, зазначено, що факт страхування лізингодавцем ризику викрадення автомобіля (предмета лізингу), який надалі був викрадений у лізингоодержувача, свідчить про відсутність підстав вимагати повернення вартості спірного автомобіля від лізингоодержувача при застосуванні наслідків нікчемності відповідного договору фінансового лізингу;

- у спорах, що виникають із трудових правовідносин, наголошено, що за наявності запису в трудовій книжці про звільнення у зв’язку з прогулом без поважних причин на підставі п. 4 ст. 40 КЗпП України та преюдиційного рішення суду, яким встановлено звільнення працівника за власним бажанням, належним способом захисту порушених трудових прав буде визнання наказу про звільнення за прогул незаконним і його скасування;

- у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, констатовано, що в період дії на території України воєнного стану доцільним способом забезпечення позову батька про повернення дитини до місця її постійного проживання за межами України в порядку Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року є обмеження права виїзду дитини за межі України саме без згоди батька до набрання судовим рішенням законної сили, що залишає можливість, у разі настання загрозливої для життя і здоров’я дитини ситуації, виїзду дитини за межі України в безпечне місце;

- у спорах, що виникають із спадкових правовідносин, зазначено, що постанова приватного нотаріуса про відмову у видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, який оскаржується в судовому порядку, до вирішення судом справи є правомірною, оскільки предметом нотаріальної діяльності є безспірні справи щодо реалізації цивільних прав, а Законом України «Про нотаріат» не передбачено ухвалення постанови про зупинення вчинення нотаріальних дій;

- у справах окремого провадження акцентовано, що звернення до суду із заявою про встановлення факту батьківства відповідно до ч. 1 ст. 130 СК України в порядку окремого провадження є належним способом вирішення питання щодо батьківства загиблого військовослужбовця, якщо особи, які також мають право на отримання одноразової грошової виплати, не заперечують проти встановлення такого факту і його встановлення не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

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