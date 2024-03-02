Польша планирует сократить льготы для украинских беженцев

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Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

Правительство изменило Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений

Также внесены изменения в Порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса.

Правительство внесло изменения в Типовой договор аренды земли

Также дополнен перечень земельных участков, подлежащих консервации, земельными участками, загрязненными химическими веществами в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения, а также земельными участками, на которых расположены военные инженерно-технические или фортификационные постройки.

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Предусматривается также внесение изменений в УПК, которыми устанавливается обязанность судов посылать копии судебных решений по делу о коррупционном уголовном правонарушении.

  1. В мире

Польша планирует сократить льготы для украинских беженцев

08:55, 2 марта 2024
Польша рассматривает изменения помощи для украинских беженцев.
Польша планирует сократить льготы для украинских беженцев
Источник фото: ukrinform
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Временная защита для украинских беженцев в Польше может быть продлена до 4 марта 2025 года, однако по инициативе правительства могут быть внесены изменения в условия их пребывания. Об этом сообщает kresy.pl.

Министерство внутренних дел Польши обратилось к воеводам (аналогам областей в Украине) с просьбой предоставить предложения по внесению изменений в соответствующий специальный закон.

Правительство Польши ранее уже продлило легальное пребывание украинских беженцев до 30 июня, сохраняя предыдущие условия и льготы для них. Однако планируется изменить правила для украинских беженцев, что сейчас требует проведения консультаций с местными властными органами.

Предложенные изменения касаются нескольких аспектов, в частности права на легальное проживание в Польше. Согласно одному из предложений правительства, украинские беженцы, которые возвращаются в Украину хотя бы на один день, могут потерять это право, что должно предотвратить злоупотребления. Сейчас они теряют право на проживание, если покидают Польшу на более чем 30 дней.

Наряду с этим, предлагается создание центрального реестра во избежание двойных выплат поддержки от нескольких административных единиц Польши.

Дополнительно, рассматривается возможность изъятия из спецзакона положения о единовременном пособии в размере 300 злотых на человека, предоставляемого новоприбывшим, поскольку это может привести к злоупотреблениям.

Согласно официальным данным, в Польше находится примерно 1 миллион украинцев, прибывших после начала войны, а также примерно 1,5 миллиона, которые здесь находились до войны.

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