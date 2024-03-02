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Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

Уряд змінив Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Також внесені зміни до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу.

Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі

Також доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні або фортифікаційні споруди.

Кабмін схвалив законопроект щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні правопорушення

Передбачається також внесення змін до КПК, якими встановлюється обовʼязок судів надсилати копії судових рішень у справі про корупційне кримінальне правопорушення.

  1. У світі

Польща планує скоротити пільги для українських біженців

08:55, 2 березня 2024
Польща розглядає зміни допомоги для українських біженців.
Польща планує скоротити пільги для українських біженців
Джерело фото: ukrinform
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Тимчасовий захист для українських біженців у Польщі може бути продовжений до 4 березня 2025 року, проте з ініціативи уряду можуть бути внесені зміни до умов їх перебування. Про це повідомляє kresy.pl.

Міністерство внутрішніх справ Польщі звернулося до воєвод (аналогів областей в Україні) з проханням надати пропозиції щодо внесення змін до відповідного спеціального закону.

Уряд Польщі раніше вже продовжив легальне перебування українських біженців до 30 червня, зберігаючи попередні умови та пільги для них. Проте планується змінити правила для українських біженців, що зараз вимагає проведення консультацій з місцевими владними органами.

Запропоновані зміни стосуються кількох аспектів, зокрема права на легальне проживання в Польщі. Згідно з однією з пропозицій уряду, українські біженці, які повертаються до України хоча б на один день, можуть втратити це право, що має запобігти зловживанням. Зараз вони втрачають право на проживання, якщо покидають Польщу на більш як 30 днів.

Поруч із цим, пропонується створення центрального реєстру для уникнення подвійних виплат підтримки від кількох адміністративних одиниць Польщі.

Додатково, розглядається можливість вилучення зі спецзакону положення про одноразову допомогу у розмірі 300 злотих на особу, що надається новоприбулим, оскільки це може призвести до зловживань.

Згідно з офіційними даними, в Польщі перебуває приблизно 1 мільйон українців, що прибули після початку війни, а також приблизно 1,5 мільйона, які тут знаходилися до війни.

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