Польща планує скоротити пільги для українських біженців

Польща розглядає зміни допомоги для українських біженців.

Джерело фото: ukrinform

Тимчасовий захист для українських біженців у Польщі може бути продовжений до 4 березня 2025 року, проте з ініціативи уряду можуть бути внесені зміни до умов їх перебування. Про це повідомляє kresy.pl.

Міністерство внутрішніх справ Польщі звернулося до воєвод (аналогів областей в Україні) з проханням надати пропозиції щодо внесення змін до відповідного спеціального закону.

Уряд Польщі раніше вже продовжив легальне перебування українських біженців до 30 червня, зберігаючи попередні умови та пільги для них. Проте планується змінити правила для українських біженців, що зараз вимагає проведення консультацій з місцевими владними органами.

Запропоновані зміни стосуються кількох аспектів, зокрема права на легальне проживання в Польщі. Згідно з однією з пропозицій уряду, українські біженці, які повертаються до України хоча б на один день, можуть втратити це право, що має запобігти зловживанням. Зараз вони втрачають право на проживання, якщо покидають Польщу на більш як 30 днів.

Поруч із цим, пропонується створення центрального реєстру для уникнення подвійних виплат підтримки від кількох адміністративних одиниць Польщі.

Додатково, розглядається можливість вилучення зі спецзакону положення про одноразову допомогу у розмірі 300 злотих на особу, що надається новоприбулим, оскільки це може призвести до зловживань.

Згідно з офіційними даними, в Польщі перебуває приблизно 1 мільйон українців, що прибули після початку війни, а також приблизно 1,5 мільйона, які тут знаходилися до війни.

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