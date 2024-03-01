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  1. В Україні

Федір Веніславський пояснив, як мобілізація стосуватиметься засуджених осіб

16:32, 1 березня 2024
В Україні передбачать можливість мобілізації засуджених.
Федір Веніславський пояснив, як мобілізація стосуватиметься засуджених осіб
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У парламенті передбачать можливість мобілізації засуджених. Це стосується як тих, хто отримав умовне покарання, так і тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Ми передбачимо, щоб засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі), можуть бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік», – зазначив Веніславський.

Що стосується тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі, то ці категорії осіб, за словами депутата, зможуть вступити на військову службу під час мобілізації у воєнний час за їхньою згодою. Тобто, якщо такі люди захочуть мобілізуватися, то їм дадуть цю можливість.  Однак виключенням для цієї норми стануть ті, хто отримав вирок за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини та деяких інших найбільш сенситивних злочинів.

Також Веніславський заявив, що парламент має всі шанси ухвалити законопроєкт вже до кінця березня. 

Раніше ми писали, що перед депутатами постало питання — як законопроєкт про мобілізацію проходитиме сесійну залу, адже кожен нардеп має право поставити свою правку на голосування, а якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні.

Зазначимо, що голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина підкреслила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту в законопроєкті про мобілізацію немає.

Як ми писали, відстрочку пропонується залишити лише тим батькам, які отримали рішення суду про самостійне виховання дитини до 24 лютого 2022 року. 

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроєкту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Крім того, пропонується залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

Голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов пропонує врегулювати обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

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