Федор Вениславский объяснил, как мобилизация будет касаться осужденных лиц

В Украине будет предусмотрена возможность мобилизации осужденных.

В парламенте будет предусмотрена возможность мобилизации осужденных. Это касается как тех, кто получил условное наказание, так и находящихся в местах лишения свободы. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью «РБК-Украина».

«Мы предполагаем, чтобы осужденные, получившие наказание без реального отбытия его в местах пенитенциарной системы (либо осужденные с отсрочкой от отбывания наказания, либо условно осужденные, физически находящиеся на свободе), могут быть мобилизованы, они также будут взяты на военный учет», – отметил Вениславский.

Что касается находящихся в местах лишения свободы, то эти категории лиц, по словам депутата, смогут поступить на военную службу во время мобилизации в военное время по их согласию. То есть если такие люди захотят мобилизоваться, то им дадут эту возможность. Однако исключением для этой нормы станут те, кто получил приговор за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и других наиболее сенситивных преступлений.

Также Вениславский заявил, что парламент имеет все шансы принять законопроект уже до конца марта.

Ранее мы писали, что перед депутатами встав вопрос — как законопроект о мобилизации будет проходить сессионный зал, ведь каждый нардеп имеет право поставить свою правку на голосование, а если это произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели.

Отметим, что глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина подчеркнула, что никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование в законопроекте о мобилизации нет.

Как мы писали, отсрочку предлагается оставить только тем родителям, которые получили решение суда о самостоятельном воспитании ребенка до 24 февраля 2022 года.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что спикер Руслан Стефанчук предложил поправки к законопроекту о мобилизации, по которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Кроме того, предлагается оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Глава Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов предлагает урегулировать порядок ограничения уклонистов в праве на управление автомобилем.

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