Отсрочку предлагается оставить только тем родителям, которые получили решение суда о самостоятельном воспитании ребенка до 24 февраля 2022 года – поправки к законопроекту о мобилизации

Давид Арахамия поправкой ко второму чтению предлагает, чтобы отсрочку имели женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок в возрасте до 18 лет и место жительства ребенка определено с одним из родителей по решению суда, которое вступило в законную силу до 24 февраля 2022 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности начал анализ поправок к законопроекту Правительства 10449 об усилении мобилизации. Таких поправок, напомним, больше 4 тысяч.

Поправки оформлены в сравнительную таблицу, опубликованную рядом депутатов. В частности, предлагается откорректировать нормы относительно отсрочки для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка.

Так, по действующему закону не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет.

Одобренным в первом чтении законопроектом об усилении мобилизации 10449 предлагается в ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определить, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате элементов , совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца; женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим и т.д.

В таблице поправок ко второму чтению предлагается, чтобы такую отсрочку имели женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок (дети) до 18 лет и место жительства ребенка (детей) определено с одним из родителей, по решению суда, которое вступило в законную силу 24 февраля 2022 года. Соответствующую поправку №1579, судя по сравнительной таблице, подали народные депутаты Давид Арахамия и Артем Культенко.

Следовательно, если решение суда вступило в силу после 24 февраля 2022 года, то такой отсрочки военнообязанные мужчина или женщина, самостоятельно воспитывающие ребенка, иметь не будут.

Также эти депутаты предлагают (поправка 1591), чтобы отсрочку имели усыновители, на содержании которых находятся дети, которые до момента осуществления усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Напомним, что по действующей норме не подлежат призыву усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Кроме того, группа народных депутатов (поправка 4047), среди которых Александра Устинова, Давид Арахамия, Соломия Бобровская и другие, предлагают подпункт 1 пункта 2 раздела II Заключительные положения законопроекта дополнить нормами о том, что уволенные со службы граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе в связи с выходом на пенсию, полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Государственного бюро расследований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты, Государственной уголовно -исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, лица, имеющие специальные звания Бюро экономической безопасности Украины обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу Закона стать на военный учет военнообязанных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по своему месту жительства.

Также поправкой №4049 Давид Арахамия предлагает дополнить Заключительные положения проекта Закона новым абзацем, согласно которому положения статьи 22 и ч. 1 и ч. 2 ст. 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не распространяются на работников НАБУ и Государственного бюро расследований.

Напомним, что статья 22 этого закона регулирует обязанности граждан во время мобилизации и предусматривает обязанность появляться в ТЦК, а в редакции, одобренной в первом чтении – также регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Статья 25 регулирует вопросы бронирования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», спикер Руслан Стефанчук предложил поправки к законопроекту о мобилизации, по которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством изменения в Уголовный кодекс должны вноситься отдельным законопроектом.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов предлагает урегулировать порядок ограничения уклонистов в праве на управление автомобилем.

Также предлагается оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Автор: Наталя Мамченко

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