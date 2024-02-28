Відстрочку пропонується залишити лише тим батькам, які отримали рішення суду про самостійне виховання дитини до 24 лютого 2022 року – поправки до законопроекту про мобілізацію

Давид Арахамія поправкою до другого читання пропонує, аби відстрочку мали жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина віком до 18 років і місце проживання дитини визначено з одним із батьків за рішенням суду, яке набуло законної сили до 24 лютого 2022 року.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки розпочав аналіз поданих поправок до законопроекту Уряду 10449 про посилення мобілізації. Таких поправок, нагадаємо, більше 4 тисяч.

Наразі поправки оформлені у порівняльну таблицю, яку опублікувала низка депутатів. Зокрема, пропонується відкорегувати норми стосовно відстрочки для батьків, які самостійно виховують дитину.

Так, за чинним законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Схваленим у першому читанні законопроектом про посилення мобілізації 10449 пропонується у ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати елементів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці; жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим тощо.

У таблиці поправок до другого читання пропонується, аби таку відстрочку мали жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина (діти) віком до 18 років і місце проживання дитини (дітей) визначено з одним із батьків, за рішенням суду, яке набуло законної сили до 24 лютого 2022 року. Відповідну поправку №1579, судячи з порівняльної таблиці, подали народні депутати Давид Арахамія та Артем Культенко.

Отже, якщо рішення суду набуло сили після 24 лютого 2022 року, то таку відстрочку військовозобов’язані чоловік чи жінка, які самостійно виховують дитину, не матимуть.

Також ці депутати пропонують (поправка 1591), аби відстрочку мали усиновлювачі, на утриманні яких перебувають діти, які до моменту здійснення усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Нагадаємо, що за чинною нормою не підлягають призову усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Крім того, група народних депутатів (поправка 4047), серед яких Олександра Устінова, Давид Арахамія, Соломія Бобровська та інші, пропонують підпункт 1 пункту 2 розділу II Прикінцеві положення законопроекту доповнити нормами про те, що звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, в тому числі у зв’язку із виходом на пенсію, поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, співробітники Служби судової охорони, Державної податкової служби та Державної митної служби, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності Закону стати на військовий облік військовозобов’язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за своїм місцем проживання.

Також поправкою №4049 Давид Арахамія пропонує доповнити Прикінцеві положення проекту Закону новим абзацом, за яким положення статті 22 та ч. 1 та ч. 2 ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не поширюються на працівників НАБУ та Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що стаття 22 цього закону регулює обов’язки громадян під час мобілізації передбачає обов’язок з’являтися у ТЦК, а у редакції, схваленій у першому читанні – також реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Стаття 25 регулює питання бронювання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Разом із тим, слід зауважити, що відповідно до чинного законодавства зміни до Кримінального кодексу мають вноситися окремим законопроектом.

Також «Судово-юридична газета» про те, як голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов пропонує врегулювати обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

Також пропонується залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

Автор: Наталя Мамченко

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