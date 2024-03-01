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Лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные, ограничат в праве водить авто, - Комитет по нацбезопасности пришел к согласию

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  1. В Украине

Познакомился с женщиной в Instagram и выдурил у нее почти 1 млн грн: будут судить мошенника

14:20, 1 марта 2024
Женщина больше года переводила деньги мошеннику, который каждый раз обещал ей все быстро вернуть.
Познакомился с женщиной в Instagram и выдурил у нее почти 1 млн грн: будут судить мошенника
Фото: detector.media
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В Харьковской области будут судить 31-летнего мужчину по фактам мошенничества. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Злоумышленник, проживавший в поселке Донец Изюмского района, в августе 2022 года через социальную сеть «Instagram» познакомился с женщиной и, войдя в доверие к новой знакомой, начал выманивать у нее деньги.

В прокуратуре отмечают, что «приводы» у него были разные: от манипулирований, что у него нет еды, денег на проезд до покупки нового телефона.

Мошенник больше года получал от женщины деньги. Каждый раз он обещал все быстро вернуть.

Чтобы потерпевшая окончательно попала на крючок, мошенник сбросил ей фейковый скрин, что у него на балансе карты есть 1,5 млн грн. Однако мужчине снова требовались деньги, чтобы его несуществующий миллионный счет разблокировал банк, добавляют в прокуратуре.

В общей сложности злоумышленник обманул потерпевшую почти на 1 млн гривен.

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