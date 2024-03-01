Познайомився з жінкою в Instagram та видурив у неї майже 1 млн грн: судитимуть шахрая

Жінка понад рік переказувала гроші шахраю, який кожного разу обіцяв їй все швидко повернути.

Фото: detector.media

На Харківщині судитимуть 31-річного чоловіка за фактами шахрайства. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зловмисник, який проживав у селищі Донець Ізюмського району, у серпні 2022 року через соціальну мережу «Instagram» познайомився з жінкою та, увійшовши в довіру до нової знайомої, почав виманювати у неї гроші.

У прокуратурі зазначають, що «приводи» у нього були різні: від маніпулювань, що у нього немає їжі, грошей на проїзд, до покупки нового телефону.

Шахрай понад рік отримував від жінки гроші. Кожного разу він обіцяв все швидко повернути.

Щоб потерпіла остаточно потрапила на гачок, шахрай скинув їй фейковий скрін, що в нього на балансі картки є 1,5 млн грн. Проте чоловіку знову були потрібні були гроші, щоб його неіснуючий мільйонний рахунок розблокував банк, додають у прокуратурі.

Загалом зловмисник ошукав потерпілу майже на 1 млн гривень.

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