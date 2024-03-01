У технікумах можна буде вивчитись на оператора дронів: деталі розповів Федоров

Нова програма буде запроваджена у семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.

У семи професійно-технічних навчальних закладах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, нова програма буде запроваджена у семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.

«Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах - ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії», - зазначив міністр.

За його словами, для України надважливо вміти керувати цивільним дроном.

«Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни», - заявив Федоров.

Реформа профтехосвіти триває, нещодавно понад 200 закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів.

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